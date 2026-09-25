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Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960) купить с доставкой в Москве
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Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960)

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Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960) - фото 1
Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960) - фото 2
Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
180
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960) - фото 1
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960) - фото 2
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729974
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960)
4 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
металл
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
180
Высота, см
58
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.58х0.3
Вес, кг.
11.25

Описание товара Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960)

Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960)

Отзывы о товаре Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
металл
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
16
Грузоподъемность, кг
180
Высота, см
58
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Описание
Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка строительная одноколесная ЗУБР Т-12, 90 л, 180 кг, (39960) - стоимость товара 4060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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