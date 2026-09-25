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Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) купить с доставкой в Москве
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Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905)

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Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 1
Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 2
Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 3
Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 4
Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 5
Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 6
Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
30
Объем, л
100
Грузоподъемность, кг
200
  • Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 1
  • Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 2
  • Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 3
  • Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 4
  • Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 5
  • Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 6
  • Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729973
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905)
4 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
30
Объем, л
100
Грузоподъемность, кг
200
Высота, см
56
Ширина, см
77
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.3
Вес, кг.
12.3

Описание товара Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905)

Садовая тачка СИБИН — надежный помощник для вашего сада и огорода. Эта прочная и одновременно легкая конструкция весом 11,61 кг обеспечивает удобное перемещение грузов с минимальными усилиями. Высота тачки составляет 56 см, а ее ширина — 77 см, что позволяет комфортно работать даже на ограниченном пространстве. Тачка оснащена качественными пневматическими колесами диаметром 360 мм, что гарантирует плавный ход даже на неровных поверхностях. Посадочный диаметр колеса составляет 30 мм, обеспечивая надежную фиксацию и легкую замену при необходимости. Кузов выполнен из прочной стали и имеет внушительный объем в 100 литров, что позволяет перевозить большое количество материалов за один раз. Грузоподъемность достигает 200 кг, что делает эту тачку идеальным выбором для интенсивных работ в саду. Прямой хват рукояток обеспечивает уверенность и комфорт в процессе эксплуатации. Садовая тачка СИБИН, сделанная в России, сочетает в себе качество и долговечность, что делает ее отличным выбором для частного и профессионального использования.

Отзывы о товаре Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБИН
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
30
Объем, л
100
Грузоподъемность, кг
200
Высота, см
56
Ширина, см
77
Страна производитель
Россия
Описание
Садовая тачка СИБИН — надежный помощник для вашего сада и огорода. Эта прочная и одновременно легкая конструкция весом 11,61 кг обеспечивает удобное перемещение грузов с минимальными усилиями. Высота тачки составляет 56 см, а ее ширина — 77 см, что позволяет комфортно работать даже на ограниченном пространстве. Тачка оснащена качественными пневматическими колесами диаметром 360 мм, что гарантирует плавный ход даже на неровных поверхностях. Посадочный диаметр колеса составляет 30 мм, обеспечивая надежную фиксацию и легкую замену при необходимости. Кузов выполнен из прочной стали и имеет внушительный объем в 100 литров, что позволяет перевозить большое количество материалов за один раз. Грузоподъемность достигает 200 кг, что делает эту тачку идеальным выбором для интенсивных работ в саду. Прямой хват рукояток обеспечивает уверенность и комфорт в процессе эксплуатации. Садовая тачка СИБИН, сделанная в России, сочетает в себе качество и долговечность, что делает ее отличным выбором для частного и профессионального использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка строительная двухколесная СИБИН СТ-22, 110 л, 200 кг, (39905) – стоимость товара 4120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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