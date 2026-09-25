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Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) купить с доставкой в Москве
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Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952)

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Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 1
Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 2
Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 3
Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 4
Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 5
Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 6
Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 7
Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Объем, л
90
Грузоподъемность, кг
180
  • Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 1
  • Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 2
  • Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 3
  • Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 4
  • Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 5
  • Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 6
  • Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 7
  • Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729972
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952)
4 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Объем, л
90
Грузоподъемность, кг
180
Высота, см
58
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.58х0.3
Вес, кг.
11.25

Описание товара Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952)

Садово-строительная двухколесная тачка Зубр Т-21 180 кг 39952 имеет цинковое покрытие для защиты корыта от воздействий окружающей среды. Стальная рама из цельно гнутой трубы диаметром 28 мм гарантирует высокую грузоподъемность модели. Крупные пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость тачки.

Отзывы о товаре Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
360
Посадочный диаметр колеса, мм
25
Объем, л
90
Грузоподъемность, кг
180
Высота, см
58
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Описание
Садово-строительная двухколесная тачка Зубр Т-21 180 кг 39952 имеет цинковое покрытие для защиты корыта от воздействий окружающей среды. Стальная рама из цельно гнутой трубы диаметром 28 мм гарантирует высокую грузоподъемность модели. Крупные пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость тачки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка садово-строительная двухколесная ЗУБР Т-21, 90 л, 180 кг, (39952) - данный товар вы можете купить по цене 4340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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