Top.Mail.Ru
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907) - фото 1
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907) - фото 2
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907) - фото 3
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907) - фото 4
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
390
Грузоподъемность, кг
250
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907) - фото 1
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907) - фото 2
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907) - фото 3
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907) - фото 4
  • Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729967
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907)
6 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
390
Грузоподъемность, кг
250
Высота, см
55
Ширина, см
66
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.6х0.3
Вес, кг.
16.6

Описание товара Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907)

Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907)

Отзывы о товаре Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
390
Грузоподъемность, кг
250
Высота, см
55
Ширина, см
66
Страна производитель
Россия
Описание
Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка строительная одноколесная ЗУБР ПТ-250, 130 л, 250 кг, Профессионал (39907) - купить по цене 6060 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...