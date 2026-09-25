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Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) купить с доставкой в Москве
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Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911)

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Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) - фото 1
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) - фото 2
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) - фото 3
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) - фото 4
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
350
Грузоподъемность, кг
240
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) - фото 1
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) - фото 2
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) - фото 3
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) - фото 4
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911)
6 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
350
Грузоподъемность, кг
240
Высота, см
0.06
Ширина, см
0.0262
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.02х0.5х0.3
Вес, кг.
13.61

Описание товара Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911)

Прочный стальной кузов толщиной 0,9 мм и объемом 110 л для сыпучих грузов имеет цинковое покрытие, обеспечивающее защиту тачки от внешних воздействий. Мощная стальная рама из цельногнутой трубы диаметром 32 мм поддерживает кузов снизу и обеспечивает повышенную грузоподъемность тачки. Опора из стальной трубы диаметром 25 мм надежно поддерживает кузов тачки спереди, обеспечивая его сохранность при перевалке тяжелых грузов. Полиуретановые колеса диаметром 350 мм, со стальным ободом и на стальных подшипниках, обеспечивают повышенный ресурс и надежность эксплуатацией даже при минусовых температурах Грузоподъемность тачки - 240 кг.

Отзывы о товаре Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
350
Грузоподъемность, кг
240
Высота, см
0.06
Ширина, см
0.0262
Страна производитель
Россия
Описание
Прочный стальной кузов толщиной 0,9 мм и объемом 110 л для сыпучих грузов имеет цинковое покрытие, обеспечивающее защиту тачки от внешних воздействий. Мощная стальная рама из цельногнутой трубы диаметром 32 мм поддерживает кузов снизу и обеспечивает повышенную грузоподъемность тачки. Опора из стальной трубы диаметром 25 мм надежно поддерживает кузов тачки спереди, обеспечивая его сохранность при перевалке тяжелых грузов. Полиуретановые колеса диаметром 350 мм, со стальным ободом и на стальных подшипниках, обеспечивают повышенный ресурс и надежность эксплуатацией даже при минусовых температурах Грузоподъемность тачки - 240 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-300, 110 л, 240 кг, Профессионал (39911) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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