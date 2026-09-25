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Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914) купить с доставкой в Москве
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Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914)

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Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914) - фото 1
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914) - фото 2
Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
П-образная
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
360
Грузоподъемность, кг
260
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914) - фото 1
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914) - фото 2
  • Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729965
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914)
6 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Ти ручки
П-образная
Материал кузова
сталь
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
360
Грузоподъемность, кг
260
Высота, см
68
Ширина, см
122
Размеры в упаковке, см
90х60х40
Вес, кг.
16.98

Описание товара Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914)

Тачка ЗУБР предназначена для транспортировки грузов во время проведения строительных, ремонтных или садовых работ. Изготовлена из высококачественных материалов, гарантирующих продолжительный срок эксплуатации. Отличается прочной конструкцией, большой грузоподъемностью, хорошей маневренностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Ти ручки
П-образная
Материал кузова
сталь
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
360
Грузоподъемность, кг
260
Высота, см
68
Ширина, см
122
Описание
Тачка ЗУБР предназначена для транспортировки грузов во время проведения строительных, ремонтных или садовых работ. Изготовлена из высококачественных материалов, гарантирующих продолжительный срок эксплуатации. Отличается прочной конструкцией, большой грузоподъемностью, хорошей маневренностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка строительная двухколесная ЗУБР ПТ-500, 110 л, 260 кг, Профессионал (39914) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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