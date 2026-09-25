Top.Mail.Ru
Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862) - фото 1
Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862) - фото 2
Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862) - фото 3
Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тачки хозяйственные
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
380
Грузоподъемность, кг
260
  • Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862) - фото 1
  • Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862) - фото 2
  • Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862) - фото 3
  • Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729964
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862)
6 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Тачки хозяйственные
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
380
Грузоподъемность, кг
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.3
Вес, кг.
14.6

Описание товара Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862)

Садовая тачка Kraftool — это надежный и удобный инструмент для работы в саду и на стройке. Эта модель оснащена прочным кузовом из оцинкованной стали, который обеспечивает защиту от коррозии и износа. Тачка имеет удобные прямые ручки с комфортным хватом, обеспечивая максимальное удобство в использовании. Одной из ключевых особенностей являются полиуретановые бескамерные колеса диаметром 380 мм, которые обладают высокой проходимостью и исключают возможность прокола, что особенно важно при работе на различных поверхностях. Садовая тачка Kraftool отличается впечатляющей грузоподъемностью до 260 кг и вместимостью 110 литров, позволяя эффективно перевозить большие объемы грузов. При этом вес самой тачки составляет всего 14,6 кг, что делает ее легкой и маневренной в эксплуатации. Эта тачка станет незаменимым помощником для садоводов, строителей и владельцев частных домов, обеспечивая надежность и удобство в использовании.

Отзывы о товаре Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Тачки хозяйственные
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
оцинкованная сталь
Тип колес
полиуретановое бескамерное
Диаметр колеса мм
380
Грузоподъемность, кг
260
Страна производитель
Китай
Описание
Садовая тачка Kraftool — это надежный и удобный инструмент для работы в саду и на стройке. Эта модель оснащена прочным кузовом из оцинкованной стали, который обеспечивает защиту от коррозии и износа. Тачка имеет удобные прямые ручки с комфортным хватом, обеспечивая максимальное удобство в использовании. Одной из ключевых особенностей являются полиуретановые бескамерные колеса диаметром 380 мм, которые обладают высокой проходимостью и исключают возможность прокола, что особенно важно при работе на различных поверхностях. Садовая тачка Kraftool отличается впечатляющей грузоподъемностью до 260 кг и вместимостью 110 литров, позволяя эффективно перевозить большие объемы грузов. При этом вес самой тачки составляет всего 14,6 кг, что делает ее легкой и маневренной в эксплуатации. Эта тачка станет незаменимым помощником для садоводов, строителей и владельцев частных домов, обеспечивая надежность и удобство в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка строительная одноколесная KRAFTOOL MAXDrive-1 110л, 260 кг, (39862) - купить по цене 6810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...