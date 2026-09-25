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Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) купить с доставкой в Москве
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Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401)

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Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) - фото 1
Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) - фото 2
Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) - фото 3
Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) - фото 4
Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Ти ручки
прямой хват
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Грузоподъемность, кг
120
  • Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) - фото 1
  • Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) - фото 2
  • Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) - фото 3
  • Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) - фото 4
  • Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729963
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401)
7 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
ABS пластик, сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Грузоподъемность, кг
120
Высота, см
65
Ширина, см
133
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.35
Вес, кг.
10.22

Описание товара Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401)

Садовая тачка с кузовом увеличенного объема Grinda Gp-1 260 л, ударопрочный пластиковый кузов 422401 - тачка с самым большим объемом в России! Объем корыта в 3 раза больше стандартного. Разработана для объемных маловесных грузов, оптимальна для травы, листьев, опилок, сена. Усиленная цельная рама из трубы 32х1.5 мм выдерживает нагрузку до 120 кг.

Отзывы о товаре Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Ти ручки
прямой хват
Материал кузова
ABS пластик, сталь
Тип колес
пневматические
Диаметр колеса мм
380
Грузоподъемность, кг
120
Высота, см
65
Ширина, см
133
Страна производитель
Россия
Описание
Садовая тачка с кузовом увеличенного объема Grinda Gp-1 260 л, ударопрочный пластиковый кузов 422401 - тачка с самым большим объемом в России! Объем корыта в 3 раза больше стандартного. Разработана для объемных маловесных грузов, оптимальна для травы, листьев, опилок, сена. Усиленная цельная рама из трубы 32х1.5 мм выдерживает нагрузку до 120 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тачка садовая двухколесная GRINDA GP-1, кузов увеличенного объема 260 л, г/п 120 кг, PROLine (422401) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7060 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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