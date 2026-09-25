Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860)
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Характеристики
Описание товара Тачка строительная двухколесная KRAFTOOL MAXDrive-2 110л, 280 кг, (39860)
Садовая тачка Kraftool — это надежный и функциональный инструмент, предназначенный для облегчения вашего труда на приусадебном участке или в саду. Этот продукт сочетает в себе прочность, удобство и практичность, что делает его незаменимым помощником для любого садовода. Данная модель оснащена полиуретановыми бескамерными колесами, что обеспечивает плавное движение и высокую проходимость даже на самых сложных участках с неровными поверхностями. Благодаря полиуретановому материалу колеса, вы можете быть уверены в их долговечности и устойчивости к проколам. С объемом кузова в 110 литров и грузоподъемностью до 280 кг, тачка позволяет транспортировать большие объемы материала, будь то земля, песок, камни или садовые отходы. Это значительно ускоряет рабочий процесс и снижает физическую нагрузку. Посадочный диаметр колеса составляет 2 мм, что делает конструкцию устойчивой и надежной, а также способствующей легкому управлению тачкой. Прямой хват рукояток обеспечивает комфортное и естественное положение рук во время работы, снижая утомляемость и повышая точность управления. Садовая тачка Kraftool — это инструмент, который сочетает в себе высокое качество, продуманную эргономику и современный дизайн, что делает её идеальным выбором для всех, кто ценит удобство и надежность в садовых делах.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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