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Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0)

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Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14&quot; IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 390 руб. 
Начислим 1143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729947
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0)
71 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
2.97
Количество ядер процессора
8
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х9
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0)

Asus представляет стильный и мощный ноутбук, идеально подходящий для работы и развлечений. Этот компактный портативный компьютер весит всего 1,49 кг и оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Экран с IPS-матрицей демонстрирует отличные цвета и широкие углы обзора, а частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавное отображение контента. Под капотом ноутбука находится восьмиядерный процессор с тактовой частотой 3 ГГц, что гарантирует высокую производительность при многозадачности и выполнения ресурсоёмких задач. В сочетании с 16 Гб быстрой оперативной памяти типа LPDDR5x, устройство легко справляется с современными приложениями и программами, обеспечивая бесперебойную работу операционной системы Windows 11 Home. Встроенная видеокарта позволяет комфортно работать с графикой и медиа-контентом, а быстрый SSD-накопитель обеспечивает молниеносный запуск системы и приложений. Подсветка клавиатуры делает работу в темное время суток более комфортной и эффективной. Ноутбук выполнен в элегантном серебристом цвете, что придает ему стильный внешний вид, идеально дополняющий ваш образ. Это устройство представляет собой идеальное сочетание производительности и портативности, что делает его верным спутником в любой ситуации.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Развернуть
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
2.97
Количество ядер процессора
8
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет стильный и мощный ноутбук, идеально подходящий для работы и развлечений. Этот компактный портативный компьютер весит всего 1,49 кг и оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Экран с IPS-матрицей демонстрирует отличные цвета и широкие углы обзора, а частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавное отображение контента. Под капотом ноутбука находится восьмиядерный процессор с тактовой частотой 3 ГГц, что гарантирует высокую производительность при многозадачности и выполнения ресурсоёмких задач. В сочетании с 16 Гб быстрой оперативной памяти типа LPDDR5x, устройство легко справляется с современными приложениями и программами, обеспечивая бесперебойную работу операционной системы Windows 11 Home. Встроенная видеокарта позволяет комфортно работать с графикой и медиа-контентом, а быстрый SSD-накопитель обеспечивает молниеносный запуск системы и приложений. Подсветка клавиатуры делает работу в темное время суток более комфортной и эффективной. Ноутбук выполнен в элегантном серебристом цвете, что придает ему стильный внешний вид, идеально дополняющий ваш образ. Это устройство представляет собой идеальное сочетание производительности и портативности, что делает его верным спутником в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0) - по цене 71390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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