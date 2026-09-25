Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380)
Ноутбук Asus - это мощное и надежное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук, выполненный в стильном и прочном корпусе из металла и пластика, весит 2,6 кг, что делает его удобным для переноски. Экран диагональю 18 дюймов с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивают яркое и четкое изображение, делая его идеальным для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Благодаря отсутствию сенсорного экрана, устройство ориентировано на традиционное пользование, что может быть плюсом для многих пользователей. Под управлением процессора от AMD с шестью ядрами, ноутбук гарантирует высокую производительность и быструю обработку данных. Оперативная память объемом 32 Гб позволяет работать с несколькими приложениями одновременно, без потери производительности, а SSD-накопитель на 1024 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также хранение большого объема данных. Устройство поддерживает Bluetooth версии 5.3, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение с периферийными устройствами. Для работы в условиях с низкой освещенностью предусмотрена клавиатура с подсветкой. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора и возможности установки нужного программного обеспечения. Он станет отличным выбором для тех, кто ищет универсальное и мощное устройство для выполнения разнообразных задач.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380)