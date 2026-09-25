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Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380)

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Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18&quot; IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 100 руб. 
Начислим 1842 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729946
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380)
115 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х9
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380)

Ноутбук Asus - это мощное и надежное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук, выполненный в стильном и прочном корпусе из металла и пластика, весит 2,6 кг, что делает его удобным для переноски. Экран диагональю 18 дюймов с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивают яркое и четкое изображение, делая его идеальным для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Благодаря отсутствию сенсорного экрана, устройство ориентировано на традиционное пользование, что может быть плюсом для многих пользователей. Под управлением процессора от AMD с шестью ядрами, ноутбук гарантирует высокую производительность и быструю обработку данных. Оперативная память объемом 32 Гб позволяет работать с несколькими приложениями одновременно, без потери производительности, а SSD-накопитель на 1024 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также хранение большого объема данных. Устройство поддерживает Bluetooth версии 5.3, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение с периферийными устройствами. Для работы в условиях с низкой освещенностью предусмотрена клавиатура с подсветкой. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора и возможности установки нужного программного обеспечения. Он станет отличным выбором для тех, кто ищет универсальное и мощное устройство для выполнения разнообразных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus - это мощное и надежное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук, выполненный в стильном и прочном корпусе из металла и пластика, весит 2,6 кг, что делает его удобным для переноски. Экран диагональю 18 дюймов с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивают яркое и четкое изображение, делая его идеальным для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Благодаря отсутствию сенсорного экрана, устройство ориентировано на традиционное пользование, что может быть плюсом для многих пользователей. Под управлением процессора от AMD с шестью ядрами, ноутбук гарантирует высокую производительность и быструю обработку данных. Оперативная память объемом 32 Гб позволяет работать с несколькими приложениями одновременно, без потери производительности, а SSD-накопитель на 1024 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также хранение большого объема данных. Устройство поддерживает Bluetooth версии 5.3, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение с периферийными устройствами. Для работы в условиях с низкой освещенностью предусмотрена клавиатура с подсветкой. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора и возможности установки нужного программного обеспечения. Он станет отличным выбором для тех, кто ищет универсальное и мощное устройство для выполнения разнообразных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon 840M, noOS) Quiet Blue (90NB17Y1-M00380) - по цене 115100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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