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Уцененный товар Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 729941
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Уцененный товар Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние, 729941

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Уценка
Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние - фото 2
Уценка
Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние - фото 3
Уценка
Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon FC100/200/300Series/PC800Series
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4000
  • Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние - фото 1
  • Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние - фото 2
  • Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние - фото 3
  • Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
730 руб.  1 450 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729941
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние
730 руб. -50%
1 450 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon FC100/200/300Series/PC800Series
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х10
Вес, г.
920

Описание товара Уцененный товар Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: неоригинальная коробка, картридж

Отзывы о товаре Уцененный товар Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon FC100/200/300Series/PC800Series
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: неоригинальная коробка, картридж
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние – стоимость товара 730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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