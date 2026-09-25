Уцененный товар Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние, 729941
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon FC100/200/300Series/PC800Series
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%730 руб. 1 450 руб.
В наличии
Код товара: 729941
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730 руб. -50%
1 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon FC100/200/300Series/PC800Series
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х10
Вес, г.
920
Описание товара Уцененный товар Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: неоригинальная коробка, картридж
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon FC100/200/300Series/PC800Series
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
4000
Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: неоригинальная коробка, картридж
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Уцененный товар Картридж Cactus CS-E30S для Canon FC100/200/300Series/PC800Series, черный хорошее состояние – стоимость товара 730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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