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Уцененный товар Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние купить с доставкой в Москве, 729940
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Уцененный товар Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние , 729940

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Уценка
Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние - фото 1
Уценка
Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние - фото 2
Уценка
Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние - фото 3
Уценка
Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B250
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
  • Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние - фото 1
  • Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние - фото 2
  • Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние - фото 3
  • Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 360 руб.  2 270 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729940
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние
1 360 руб. -40%
2 270 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
19
Высота, см
29.4
Чипсет
Intel B250
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Максимальная частота памяти
2666 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
11
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0 (9 pin) x2
Звуковая схема
5.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х10
Вес, кг.
2

Описание товара Уцененный товар Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние

Внешний вид:отличное состояние Комплектация: коробка, документы, плата, кабель Причина уценки: повреждена коробка 



Теги товара: atx

Отзывы о товаре Уцененный товар Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
19
Высота, см
29.4
Чипсет
Intel B250
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
32
Развернуть
Максимальная частота памяти
2666 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
11
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0 (9 pin) x2
Звуковая схема
5.1
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид:отличное состояние Комплектация: коробка, документы, плата, кабель Причина уценки: повреждена коробка 


Теги товара: atx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Материнская плата Afox B250 (AFB250-BTC12EX RTL) отличное состояние - по цене 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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