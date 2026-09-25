Уцененный товар Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние, 729939
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Материал
пластик
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%490 руб. 897 руб.
В наличии
Код товара: 729939
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490 руб. -45%
897 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Диагональ ноутбука, дюйм
16
Материал
пластик
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х2
Вес, г.
30
Описание товара Уцененный товар Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на чехле) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чехол
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Бренд
Тип товара
Чехол
Диагональ ноутбука, дюйм
16
Материал
пластик
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, потертости на чехле) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, чехол
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Уцененный товар Чехол Barn&Hollis для APPLE MacBook Pro 16 2021 Matte Transparent УТ000029443 хорошее состояние - по цене 490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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