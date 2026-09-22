Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р черная
Стильная и функциональная газовая варочная панель в черном цвете — идеальный выбор для современной кухни. Эта модель оснащена четырьмя зонами приготовления, в том числе двухзонной горелкой для более крупных кастрюль и сковорід. Стеклянная поверхность не только выглядит элегантно, но и легко очищается, а прочные чугунные решетки обеспечивают надежную поддержку посуды. Благодаря механическому управлению вы легко контролируете пламя, а встроенный электрошжиг ручек делает использование максимально комфортным и безопасным. Газ-контроль горелок обеспечивает дополнительную безопасность, автоматически отключая газ при отсутствии пламени. Практичные аксессуары включают комплект сменных сопел, решетки, уплотнительную ленту и фильтр, что значительно упрощает уход и обслуживание устройства. Модель разработана с учетом технических требований: работает при напряжении 220-230 В, обладает минимальным весом — около 13,5 кг, и идеально подходит для стандартных монтажных отверстий 55,4х48,6 см. Современный дизайн, надежность, безопасность и простота в эксплуатации — это именно то, что нужно для эффективной и стильной готовки!
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