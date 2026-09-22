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Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632)

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Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 1
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 2
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 3
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 4
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 5
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 6
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 7
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 8
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 9
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 10
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 11
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 12
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 13
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 14
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 15
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 16
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 17
Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
32000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 1
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 2
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 3
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 4
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 5
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 6
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 7
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 8
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 9
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 10
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 11
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 12
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 13
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 14
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 15
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 16
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 17
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729920
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
32000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
125 х 63.5 х 40 мм
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
390

Описание товара Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632)

Мышь LOGITECH чёрного цвета создана для тех, кто ценит скорость и точность в играх и работе. Высочайшее разрешение сенсора — 32000 dpi — позволяет мгновенно реагировать на ваши движения, что станет настоящим преимуществом для геймеров. Благодаря компактному весу в 60 грамм рука не устаёт даже после долгих сессий. Удобный хват для правой руки помогает уверенно контролировать каждое действие. Универсальное назначение позволяет использовать мышь как для динамичных игр, так и для продуктивной работы. Подключение возможно как по проводу, так и по беспроводной связи с радиусом до 10 метров — выбирайте, что удобнее именно вам. Встроенный аккумулятор поддерживает долгую автономную работу, избавляя от необходимости покупать батарейки. USB Type-A делает подключение быстрым и простым.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G Pro X Superlight 2 черный (910-006632)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
32000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
125 х 63.5 х 40 мм
Описание
Мышь LOGITECH чёрного цвета создана для тех, кто ценит скорость и точность в играх и работе. Высочайшее разрешение сенсора — 32000 dpi — позволяет мгновенно реагировать на ваши движения, что станет настоящим преимуществом для геймеров. Благодаря компактному весу в 60 грамм рука не устаёт даже после долгих сессий. Удобный хват для правой руки помогает уверенно контролировать каждое действие. Универсальное назначение позволяет использовать мышь как для динамичных игр, так и для продуктивной работы. Подключение возможно как по проводу, так и по беспроводной связи с радиусом до 10 метров — выбирайте, что удобнее именно вам. Встроенный аккумулятор поддерживает долгую автономную работу, избавляя от необходимости покупать батарейки. USB Type-A делает подключение быстрым и простым.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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