ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт
Источники бесперебойного питания SMARTWATT – это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Разработанный с использованием современных технологий, этот линейно-интерактивный ИБП обеспечит стабильную работу ваших устройств даже при непредвиденных сбоях питания. С активной мощностью 250 Вт и полной мощностью 450 В·А, данный ИБП пригодится как в домашних условиях, так и в небольших офисах. Вес всего 4 кг делает этот ИБП достаточно компактным и удобным в установке. Способность переключаться на батарею за 6 мс означает, что ваше оборудование будет защищено без заметных перебоев. ИБП SMARTWATT оснащен свинцово-кислотной батареей и располагается в форм-факторе Tower. Это обеспечивает простую установку и удобное управление устройством. Напряжение на входе может варьироваться в диапазоне от 160 до 290 В, что делает его универсальным решением для большинства электросетей. Используемый тип формы напряжения – модифицированная синусоида – оптимально подходит для защиты от перебоев большинства бытовой и офисной техники. SMARTWATT оборудован розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает легкость в подключении различных устройств. Полная нагрузка позволяет устройствам работать до 1 минуты, давая вам время для сохранения данных и корректного завершения работы. Благодаря своим высоким техническим характеристикам и надежной сборке, источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой идеальный выбор для обеспечения стабильной работы вашего оборудования.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-800.LED.AVR.2SH.RJ.USB (EP285604RUS)
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP28558...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS)
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитИБП ExeGate Power Back BNB-1000.LED.AVR.4C13.RJ.USB (EX292784RUS...
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитИБП ExeGate Power Smart ULB-1000.LCD.AVR.4C13 (EX292789RUS)
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS)
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UTI675E
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитИБП Exegate Power Smart ULB-800 (EP212517RUS)
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UTI675EI
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитИБП ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ.USB (EP285478RUS...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP SE 360...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт