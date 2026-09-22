ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W
Источник бесперебойного питания APC представляет собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и электрических помех. Это устройство выполнено в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в офисных или домашних условиях. Этот линейно-интерактивный ИБП имеет полную мощность 850 В·А и активную мощность 520 Вт, что позволяет ему эффективно поддерживать работу вашего оборудования в условиях нестабильного питания. При весе всего 4,5 кг, он не требует значительных усилий для установки. Одним из ключевых преимуществ этого ИБП является быстрое переключение на батарею, которое занимает всего 10 миллисекунд. Это минимизирует риск отключения оборудования в случае перебоев в электроснабжении. При полной нагрузке устройство может обеспечить до 2 минут автономной работы, что дает пользователю время для безопасного завершения работы и предотвращения потери данных. ИБП APC также предлагает расширенные функции защиты, включая защиту локальной сети и телефонной линии. Это особенно важно для офисов, где стабильность связи играет критическую роль. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 310 Дж, что позволяет устройству эффективно справляться с перегрузками. Устройство поддерживает модифицированную синусоиду, а минимальное входное напряжение составляет 165 В. Это обеспечивает надежную работу в условиях нестабильного напряжения сети. Благодаря поддержке одной фазы, ИБП подходит для использования в большинстве бытовых и офисных сред. В итоге, ИБП APC — это оптимальное сочетание мощности, надежности и функциональности, которое обеспечивает стабильное питание ваших устройств и защищает их от всех видов электрических проблем.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500 Вт
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