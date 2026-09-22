Top.Mail.Ru
ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W - фото 1
ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W - фото 2
ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W - фото 3
ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
520
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W - фото 2
  • ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W - фото 3
  • ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729883
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
порты для зарядки гаджетов USB Type-C и A
Активная мощность, Вт
520
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
310
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
365 x 130 x 120 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х19х19
Вес, кг.
5.13

Описание товара ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W

Источник бесперебойного питания APC представляет собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и электрических помех. Это устройство выполнено в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в офисных или домашних условиях. Этот линейно-интерактивный ИБП имеет полную мощность 850 В·А и активную мощность 520 Вт, что позволяет ему эффективно поддерживать работу вашего оборудования в условиях нестабильного питания. При весе всего 4,5 кг, он не требует значительных усилий для установки. Одним из ключевых преимуществ этого ИБП является быстрое переключение на батарею, которое занимает всего 10 миллисекунд. Это минимизирует риск отключения оборудования в случае перебоев в электроснабжении. При полной нагрузке устройство может обеспечить до 2 минут автономной работы, что дает пользователю время для безопасного завершения работы и предотвращения потери данных. ИБП APC также предлагает расширенные функции защиты, включая защиту локальной сети и телефонной линии. Это особенно важно для офисов, где стабильность связи играет критическую роль. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 310 Дж, что позволяет устройству эффективно справляться с перегрузками. Устройство поддерживает модифицированную синусоиду, а минимальное входное напряжение составляет 165 В. Это обеспечивает надежную работу в условиях нестабильного напряжения сети. Благодаря поддержке одной фазы, ИБП подходит для использования в большинстве бытовых и офисных сред. В итоге, ИБП APC — это оптимальное сочетание мощности, надежности и функциональности, которое обеспечивает стабильное питание ваших устройств и защищает их от всех видов электрических проблем.

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
порты для зарядки гаджетов USB Type-C и A
Активная мощность, Вт
520
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
310
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
365 x 130 x 120 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания APC представляет собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и электрических помех. Это устройство выполнено в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в офисных или домашних условиях. Этот линейно-интерактивный ИБП имеет полную мощность 850 В·А и активную мощность 520 Вт, что позволяет ему эффективно поддерживать работу вашего оборудования в условиях нестабильного питания. При весе всего 4,5 кг, он не требует значительных усилий для установки. Одним из ключевых преимуществ этого ИБП является быстрое переключение на батарею, которое занимает всего 10 миллисекунд. Это минимизирует риск отключения оборудования в случае перебоев в электроснабжении. При полной нагрузке устройство может обеспечить до 2 минут автономной работы, что дает пользователю время для безопасного завершения работы и предотвращения потери данных. ИБП APC также предлагает расширенные функции защиты, включая защиту локальной сети и телефонной линии. Это особенно важно для офисов, где стабильность связи играет критическую роль. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 310 Дж, что позволяет устройству эффективно справляться с перегрузками. Устройство поддерживает модифицированную синусоиду, а минимальное входное напряжение составляет 165 В. Это обеспечивает надежную работу в условиях нестабильного напряжения сети. Благодаря поддержке одной фазы, ИБП подходит для использования в большинстве бытовых и офисных сред. В итоге, ИБП APC — это оптимальное сочетание мощности, надежности и функциональности, которое обеспечивает стабильное питание ваших устройств и защищает их от всех видов электрических проблем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП APC Back-UPS ES BE850G2-GR 850VA/520W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...