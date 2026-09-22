ИБП APC Back-UPS Pro for Gaming BGM2200-GR 2200VA/1320W
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Back-UPS Pro for Gaming BGM2200-GR 2200VA/1320W
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Данная модель относится к линейно-интерактивному типу источников бесперебойного питания и выполнена в форм-факторе Tower, что позволяет удобно размещать устройство в офисных или домашних условиях. С весом 12,34 кг, этот ИБП обеспечивает активную мощность 1320 Вт, а его полная мощность составляет 2200 В·А. Однофазная конструкция устройства гарантирует аккуратное и стабильное питание с чистой синусоидальной формой напряжения, что особенно важно для чувствительных электронных приборов. Переключение на батарею происходит всего за 8 мс, обеспечивая плавный переход при перебоях в электропитании. При полной нагрузке устройство способно поддерживать работу подключенных устройств в течение 2 минут, что дает пользователю необходимое время для корректного завершения работы систем и предотвращения потери данных. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 169 В до 307 В, что делает его универсальным решением на случай колебаний электросети. В конструкции применены свинцово-кислотные батареи, гарантирующие долгий срок службы и надежность. Для подключения вашей техники предусмотрены розетки типа EURO (CEE 7) и C13, обеспечивающие удобство и универсальность использования. Этот ИБП от APC - идеальное решение для тех, кто ищет надежную защиту своих электронных устройств от случайных отключений и скачков напряжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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