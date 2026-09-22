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ИБП APC Back-UPS Pro Power Saving BR1500G-GR, 1500VA/865W купить с доставкой в Москве
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ИБП APC Back-UPS Pro Power Saving BR1500G-GR, 1500VA/865W

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ИБП APC Back-UPS Pro Power Saving BR1500G-GR, 1500VA/865W - фото 1
ИБП APC Back-UPS Pro Power Saving BR1500G-GR, 1500VA/865W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
865
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП APC Back-UPS Pro Power Saving BR1500G-GR, 1500VA/865W - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS Pro Power Saving BR1500G-GR, 1500VA/865W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729880
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
865
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
2
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х24
Вес, кг.
13.45

Описание товара ИБП APC Back-UPS Pro Power Saving BR1500G-GR, 1500VA/865W

Источник бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляет собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и предлагает активную мощность 865 Вт и полную мощность 1500 В·А. Он идеально подходит для использования в домашних условиях или небольших офисах, где требуется защита от непредвиденных отключений электроэнергии. ИБП поддерживает однофазную систему и выдает напряжение в виде модифицированной синусоиды. Устройство обеспечивает быстрое переключение на батарею за 10 мс, что минимизирует риск отключения вашего оборудования. При полной нагрузке ИБП способен работать до 2 минут, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы. В качестве батареи используется свинцово-кислотный аккумулятор, что гарантирует долгий срок службы и надежность. ИБП оснащен шестью розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Этот ИБП от APC станет верным спутником для тех, кто ценит надежность и эффективность в защите своих электротехнических устройств.

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS Pro Power Saving BR1500G-GR, 1500VA/865W




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
865
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
2
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Развернуть
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляет собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и предлагает активную мощность 865 Вт и полную мощность 1500 В·А. Он идеально подходит для использования в домашних условиях или небольших офисах, где требуется защита от непредвиденных отключений электроэнергии. ИБП поддерживает однофазную систему и выдает напряжение в виде модифицированной синусоиды. Устройство обеспечивает быстрое переключение на батарею за 10 мс, что минимизирует риск отключения вашего оборудования. При полной нагрузке ИБП способен работать до 2 минут, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы. В качестве батареи используется свинцово-кислотный аккумулятор, что гарантирует долгий срок службы и надежность. ИБП оснащен шестью розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Этот ИБП от APC станет верным спутником для тех, кто ценит надежность и эффективность в защите своих электротехнических устройств.
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Отзывы


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