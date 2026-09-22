ИБП APC Back-UPS Pro Power Saving BR1500G-GR, 1500VA/865W
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Back-UPS Pro Power Saving BR1500G-GR, 1500VA/865W
Источник бесперебойного питания (ИБП) от бренда APC представляет собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и предлагает активную мощность 865 Вт и полную мощность 1500 В·А. Он идеально подходит для использования в домашних условиях или небольших офисах, где требуется защита от непредвиденных отключений электроэнергии. ИБП поддерживает однофазную систему и выдает напряжение в виде модифицированной синусоиды. Устройство обеспечивает быстрое переключение на батарею за 10 мс, что минимизирует риск отключения вашего оборудования. При полной нагрузке ИБП способен работать до 2 минут, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы. В качестве батареи используется свинцово-кислотный аккумулятор, что гарантирует долгий срок службы и надежность. ИБП оснащен шестью розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Этот ИБП от APC станет верным спутником для тех, кто ценит надежность и эффективность в защите своих электротехнических устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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