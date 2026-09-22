Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP

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Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
10 Гбит/с
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729866
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Сетевой адаптер Synology E10G30-F2 предназначен для установки в серверы и NAS-устройства с поддержкой интерфейса PCI Express. Он оснащен двумя портами 10GbE SFP+ и обеспечивает высокоскоростное подключение через волоконно-оптические кабели. Этот адаптер идеально подходит для сетевых решений, где требуется высокая пропускная способность для работы с большими объемами данных и многозадачностью, обеспечивая отличную производительность и надежность.
Основные характеристики:
Модель: Synology E10G30-F2
Тип устройства: Сетевой адаптер PCIe
Интерфейс: PCIe 3.0 x8
Количество портов: 2 порта 10GbE SFP+
Скорость передачи данных: до 10 Гбит/с на каждый порт
Подключение: Волоконно-оптические кабели через SFP+ модули
Поддерживаемые модули SFP+: LR (Long Range), SR (Short Range), DAC (Direct Attach Cable)
Совместимость: Совместим с NAS-системами Synology, а также с другими устройствами с интерфейсом PCIe
Энергопотребление: менее 25 Вт (в зависимости от конфигурации)
Система охлаждения: Радиатор для эффективного охлаждения
Габариты: 167 x 68 мм (высота x ширина)
Поддержка технологий: VLAN, Jumbo Frame, Auto-negotiation, Flow Control
Сетевой адаптер Synology E10G30-F2 предназначен для установки в серверы и NAS-устройства с поддержкой интерфейса PCI Express. Он оснащен двумя портами 10GbE SFP+ и обеспечивает высокоскоростное подключение через волоконно-оптические кабели. Этот адаптер идеально подходит для сетевых решений, где требуется высокая пропускная способность для работы с большими объемами данных и многозадачностью, обеспечивая отличную производительность и надежность.
Основные характеристики:
Модель: Synology E10G30-F2
Тип устройства: Сетевой адаптер PCIe
Интерфейс: PCIe 3.0 x8
Количество портов: 2 порта 10GbE SFP+
Скорость передачи данных: до 10 Гбит/с на каждый порт
Подключение: Волоконно-оптические кабели через SFP+ модули
Поддерживаемые модули SFP+: LR (Long Range), SR (Short Range), DAC (Direct Attach Cable)
Совместимость: Совместим с NAS-системами Synology, а также с другими устройствами с интерфейсом PCIe
Энергопотребление: менее 25 Вт (в зависимости от конфигурации)
Система охлаждения: Радиатор для эффективного охлаждения
Габариты: 167 x 68 мм (высота x ширина)
Поддержка технологий: VLAN, Jumbo Frame, Auto-negotiation, Flow Control
Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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