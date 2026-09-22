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Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP

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Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP - фото 1
Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP - фото 2
Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP - фото 3
Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP - фото 4
Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
10 Гбит/с
Низкопрофильная (Low Profile)
да
  • Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP - фото 1
  • Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP - фото 2
  • Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP - фото 3
  • Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP - фото 4
  • Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729866
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
10 Гбит/с
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х4
Вес, г.
195

Описание товара Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP

Сетевой адаптер Synology E10G30-F2 предназначен для установки в серверы и NAS-устройства с поддержкой интерфейса PCI Express. Он оснащен двумя портами 10GbE SFP+ и обеспечивает высокоскоростное подключение через волоконно-оптические кабели. Этот адаптер идеально подходит для сетевых решений, где требуется высокая пропускная способность для работы с большими объемами данных и многозадачностью, обеспечивая отличную производительность и надежность. Основные характеристики: Модель: Synology E10G30-F2 Тип устройства: Сетевой адаптер PCIe Интерфейс: PCIe 3.0 x8 Количество портов: 2 порта 10GbE SFP+ Скорость передачи данных: до 10 Гбит/с на каждый порт Подключение: Волоконно-оптические кабели через SFP+ модули Поддерживаемые модули SFP+: LR (Long Range), SR (Short Range), DAC (Direct Attach Cable) Совместимость: Совместим с NAS-системами Synology, а также с другими устройствами с интерфейсом PCIe Энергопотребление: менее 25 Вт (в зависимости от конфигурации) Система охлаждения: Радиатор для эффективного охлаждения Габариты: 167 x 68 мм (высота x ширина) Поддержка технологий: VLAN, Jumbo Frame, Auto-negotiation, Flow Control

Отзывы о товаре Сетевая карта Synology E10G30-F2 2x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
10 Гбит/с
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер Synology E10G30-F2 предназначен для установки в серверы и NAS-устройства с поддержкой интерфейса PCI Express. Он оснащен двумя портами 10GbE SFP+ и обеспечивает высокоскоростное подключение через волоконно-оптические кабели. Этот адаптер идеально подходит для сетевых решений, где требуется высокая пропускная способность для работы с большими объемами данных и многозадачностью, обеспечивая отличную производительность и надежность. Основные характеристики: Модель: Synology E10G30-F2 Тип устройства: Сетевой адаптер PCIe Интерфейс: PCIe 3.0 x8 Количество портов: 2 порта 10GbE SFP+ Скорость передачи данных: до 10 Гбит/с на каждый порт Подключение: Волоконно-оптические кабели через SFP+ модули Поддерживаемые модули SFP+: LR (Long Range), SR (Short Range), DAC (Direct Attach Cable) Совместимость: Совместим с NAS-системами Synology, а также с другими устройствами с интерфейсом PCIe Энергопотребление: менее 25 Вт (в зависимости от конфигурации) Система охлаждения: Радиатор для эффективного охлаждения Габариты: 167 x 68 мм (высота x ширина) Поддержка технологий: VLAN, Jumbo Frame, Auto-negotiation, Flow Control
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Доставка
Отзывы


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