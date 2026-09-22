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Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
3.5"
Объем накопителя, ГБ
8000
Объем буферной памяти
512
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SATA
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729865
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Описание товара Накопитель HDD Toshiba 8TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" HAT5320-8T
Внутренний жесткий диск Synology ёмкостью 8000 Гб создан для тех, кто работает с большими объёмами данных. Форм-фактор 3.5 дюйма идеально подходит для серверов и систем хранения, обеспечивая надёжную интеграцию. Высокая скорость вращения — 7200 об/мин — гарантирует быструю обработку информации, а буфер в 512 МБ помогает без задержек справляться с интенсивной нагрузкой. Интерфейс SATA позволяет просто и быстро подключать диск к вашей системе. Время наработки на отказ — 2 500 000 часов — подчеркивает исключительную надёжность даже при круглосуточной работе. Решение для тех, кто ценит стабильность и внушительный объём хранения.
Внутренний жесткий диск Synology ёмкостью 8000 Гб создан для тех, кто работает с большими объёмами данных. Форм-фактор 3.5 дюйма идеально подходит для серверов и систем хранения, обеспечивая надёжную интеграцию. Высокая скорость вращения — 7200 об/мин — гарантирует быструю обработку информации, а буфер в 512 МБ помогает без задержек справляться с интенсивной нагрузкой. Интерфейс SATA позволяет просто и быстро подключать диск к вашей системе. Время наработки на отказ — 2 500 000 часов — подчеркивает исключительную надёжность даже при круглосуточной работе. Решение для тех, кто ценит стабильность и внушительный объём хранения.
Накопитель HDD Toshiba 8TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" HAT5320-8T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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