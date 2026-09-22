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Накопитель SSD Synology SNV5400 1.6TB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-1600G купить с доставкой в Москве
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Накопитель SSD Synology SNV5400 1.6TB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-1600G

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Накопитель SSD Synology SNV5400 M.2 PCI-E 1600GB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
M.2 2280
Объем накопителя, ГБ
1.56
Интерфейс
PCIe
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
212 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729863
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
M.2 2280
Объем накопителя, ГБ
1.56
Тип памяти NAND
TLC
Интерфейс
PCIe
Время наработки на отказ, час
3000000
Габариты (ШxВxГ), мм
80x22x3.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Synology SNV5400 1.6TB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-1600G

Внутренний SSD-диск Synology формата M.2 2280 — компактное решение для серверов и систем хранения данных. Благодаря объёму 1,56 Гб этот накопитель отлично подойдёт для специализированных задач, где важны быстрая обработка и хранение данных, но не требуется большой объём. Интерфейс PCIe обеспечивает высокую скорость передачи информации, а надёжная память TLC гарантирует стабильную работу накопителя на протяжении долгого времени. Время наработки на отказ 3 000 000 часов — уверенность в бесперебойной работе ваших серверов и СХД.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Synology SNV5400 1.6TB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-1600G




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
M.2 2280
Объем накопителя, ГБ
1.56
Тип памяти NAND
TLC
Интерфейс
PCIe
Время наработки на отказ, час
3000000
Габариты (ШxВxГ), мм
80x22x3.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Внутренний SSD-диск Synology формата M.2 2280 — компактное решение для серверов и систем хранения данных. Благодаря объёму 1,56 Гб этот накопитель отлично подойдёт для специализированных задач, где важны быстрая обработка и хранение данных, но не требуется большой объём. Интерфейс PCIe обеспечивает высокую скорость передачи информации, а надёжная память TLC гарантирует стабильную работу накопителя на протяжении долгого времени. Время наработки на отказ 3 000 000 часов — уверенность в бесперебойной работе ваших серверов и СХД.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Synology SNV5400 1.6TB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-1600G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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