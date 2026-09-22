Накопитель SSD Synology SNV5400 1.6TB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-1600G
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
M.2 2280
Объем накопителя, ГБ
1.56
Интерфейс
PCIe
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
212 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729863
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Характеристики
Бренд
Synology
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
M.2 2280
Объем накопителя, ГБ
1.56
Тип памяти NAND
TLC
Интерфейс
PCIe
Время наработки на отказ, час
3000000
Габариты (ШxВxГ), мм
80x22x3.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
60
Описание товара Накопитель SSD Synology SNV5400 1.6TB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-1600G
Внутренний SSD-диск Synology формата M.2 2280 — компактное решение для серверов и систем хранения данных. Благодаря объёму 1,56 Гб этот накопитель отлично подойдёт для специализированных задач, где важны быстрая обработка и хранение данных, но не требуется большой объём. Интерфейс PCIe обеспечивает высокую скорость передачи информации, а надёжная память TLC гарантирует стабильную работу накопителя на протяжении долгого времени. Время наработки на отказ 3 000 000 часов — уверенность в бесперебойной работе ваших серверов и СХД.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Synology
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
M.2 2280
Объем накопителя, ГБ
1.56
Тип памяти NAND
TLC
Интерфейс
PCIe
Время наработки на отказ, час
3000000
Габариты (ШxВxГ), мм
80x22x3.5 мм
Страна производитель
Китай
Внутренний SSD-диск Synology формата M.2 2280 — компактное решение для серверов и систем хранения данных. Благодаря объёму 1,56 Гб этот накопитель отлично подойдёт для специализированных задач, где важны быстрая обработка и хранение данных, но не требуется большой объём. Интерфейс PCIe обеспечивает высокую скорость передачи информации, а надёжная память TLC гарантирует стабильную работу накопителя на протяжении долгого времени. Время наработки на отказ 3 000 000 часов — уверенность в бесперебойной работе ваших серверов и СХД.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Накопитель SSD Synology SNV5400 1.6TB M.2 R4000/W3000 2280 SNV5420-1600G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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