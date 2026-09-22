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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729856
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Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI, PCIe x1
Менеджеры закачек
FTP, HTTP, HTTPS
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
40.5
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
170 x 168 x 226 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х25
Вес, кг.
3.58
Описание товара Система хранения данных QNAP TS-464-8G-EU-RU
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-464-8G предлагает достойную производительность и надежность для размещения и обмена данными в домашних или офисных сетях. Устройство оснащено процессором Intel Celeron N5095/5105 с тактовой частотой 2.9 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти. Оно поддерживает 4 отсека для жестких дисков, что позволяет создавать массивы RAID для защиты данных и увеличения доступного пространства для хранения.
Это устройство также обладает различными возможностями подключения, такими как Gigabit Ethernet для быстрой передачи данных по сети, а также USB 3.0 и USB 2.0 для внешних устройств хранения. (NAS) QNAP TS-464-8G работает с операционной системой QTS. Она предлагает обширный выбор функций и приложений для резервного копирования, синхронизации данных, стриминга медиа. Данное устройство также поддерживает удаленную работу, благодаря чему вы получите доступ к своим файлам и данным из любой точки мира через интернет.
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA
Возможность горячей замены HDD
есть
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Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI, PCIe x1
Менеджеры закачек
FTP, HTTP, HTTPS
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
40.5
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
170 x 168 x 226 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-464-8G предлагает достойную производительность и надежность для размещения и обмена данными в домашних или офисных сетях. Устройство оснащено процессором Intel Celeron N5095/5105 с тактовой частотой 2.9 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти. Оно поддерживает 4 отсека для жестких дисков, что позволяет создавать массивы RAID для защиты данных и увеличения доступного пространства для хранения.
Это устройство также обладает различными возможностями подключения, такими как Gigabit Ethernet для быстрой передачи данных по сети, а также USB 3.0 и USB 2.0 для внешних устройств хранения. (NAS) QNAP TS-464-8G работает с операционной системой QTS. Она предлагает обширный выбор функций и приложений для резервного копирования, синхронизации данных, стриминга медиа. Данное устройство также поддерживает удаленную работу, благодаря чему вы получите доступ к своим файлам и данным из любой точки мира через интернет.
Система хранения данных QNAP TS-464-8G-EU-RU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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