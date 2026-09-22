Описание товара Сетевая карта LR-LINK LRES3027PF-OCP 4x25GbE SFP28 OCP3.0 PCIe4.0 x16

Представляем высокопроизводительное сетевое решение для современных дата-центров и корпоративных серверов — сетевую карту LR-LINK LRES3027PF-OCP. Это специализированный адаптер, созданный для интеграции в системы, требующие максимальной пропускной способности, минимальных задержек и бесперебойной работы под экстремальными нагрузками. Карта идеально подходит для построения высокоскоростных магистральных каналов, работы с системами хранения данных и виртуализации, где каждый бит и каждая миллисекунда на счету. Конструктивно устройство выполнено в форм-факторе OCP (Open Compute Project) NIC 3.0, что делает его идеальным выбором для современного серверного оборудования, разработанного по стандартам открытых проектов. Это гарантирует простую и быструю установку в совместимые платформы, обеспечивая бескомпромиссную надежность механического соединения и эффективный отвод тепла. Карта предназначена для установки в серверы ведущих производителей, позволяя масштабировать сетевую инфраструктуру без изменения архитектуры стойки. Сердцем этого решения являются четыре порта SFP28, каждый из которых способен обеспечить скорость передачи данных до 25 Гигабит в секунду. Это позволяет агрегировать каналы для достижения совокупной пропускной способности до 100 Гбит/с, обеспечивая мощный и надежный backbone для критически важных приложений. Поддержка стандарта 25GbE делает эту карту оптимальным пунктом перехода между устоявшимся миром 10GbE и перспективными стандартами 40GbE и 100GbE, предлагая исключительное соотношение производительности и стоимости владения. Порты SFP28 обеспечивают широкую совместимость с различными типами оптических и медных трансиверов, предоставляя гибкость при проектировании сети. Вы можете использовать Direct Attach Copper (DAC) кабели для коротких дистанций внутри стойки или оптические модули с многомодовым и одномодовым волокном для организации соединений на расстоянии в несколько километров. Такая универсальность позволяет адаптировать инфраструктуру под конкретные задачи, будь то соединение между серверами в пределах одного дата-центра или организация канала в удаленное хранилище. Карта оснащена современным контроллером, который эффективно разгружает центральный процессор сервера, беря на себя обработку сетевого трафика. Это значительно повышает общую производительность системы, снижая задержки и высвобождая ценные вычислительные ресурсы для выполнения основных задач. Устройство поддерживает все ключевые сетевые функции, включая аппаратную виртуализацию SR-IOV, повышающую эффективность облачных сред, контроль потоков traffic flow, приоритезацию трафика и средства диагностики. Благодаря своему качеству исполнения и передовой элементной базе, LR-LINK LRES3027PF-OCP демонстрирует выдающуюся стабильность работы 24/7 даже в самых требовательных условиях. Низкое энергопотребление и эффективная система охлаждения делают ее экономичным и экологичным выбором для построения будущего вашей IT-инфраструктуры. Это не просто сетевая карта, а инвестиция в скорость, надежность и беспрепятственный рост вашего бизнеса.