Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF
Сетевая карта LR-LINK (Linkreal) LRES3039PF-OCP – это высокопроизводительное решение для корпоративных сетей и центров обработки данных, обеспечивающее стабильное и быстрое соединение. Благодаря поддержке скорости передачи данных до 10 Гбит/с и использованию передовых технологий, эта карта идеально подходит для задач, требующих высокой пропускной способности и минимальных задержек. Модель LRES3039PF-OCP выполнена в форм-факторе OCP (Open Compute Project), что делает её совместимой с современными серверными платформами, разработанными по этому стандарту. Это оптимальный выбор для крупных дата-центров и облачных инфраструктур, где важна компактность, энергоэффективность и простота масштабирования. Карта поддерживает два порта SFP+, что позволяет подключать оптические или медные трансиверы в зависимости от требований сети. Сердцем устройства является чип Intel X710, известный своей надёжностью и высокой производительностью. Этот контроллер обеспечивает эффективную обработку сетевого трафика, снижая нагрузку на центральный процессор сервера. Благодаря этому достигается стабильная работа даже при интенсивных нагрузках, таких как обработка больших объёмов данных, виртуализация или работа с высоконагруженными приложениями. Карта поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с на каждый порт, что делает её отличным выбором для высокоскоростных сетей. Она совместима с большинством современных операционных систем и гипервизоров, включая Windows Server, Linux и VMware, что обеспечивает гибкость при развёртывании. LRES3039PF-OCP также поддерживает такие технологии, как VLAN, QoS и Jumbo Frames, что позволяет оптимизировать трафик и повысить эффективность работы сети. Благодаря поддержке горячей замены (при наличии соответствующей платформы), карту можно легко устанавливать и заменять без остановки сервера, минимизируя простои. Качество сборки и надёжность компонентов гарантируют долгий срок службы даже в условиях круглосуточной работы. Карта оснащена эффективной системой охлаждения, что особенно важно при работе в плотно упакованных серверных стойках. Эта сетевая карта – идеальное решение для компаний, которым требуется высокая пропускная способность, низкие задержки и отказоустойчивость. Она подходит для использования в дата-центрах, облачных сервисах, системах хранения данных и других сферах, где важна стабильность и производительность сети. Благодаря своей универсальности и поддержке современных стандартов, LR-LINK LRES3039PF-OCP станет отличным выбором для модернизации существующей инфраструктуры или развёртывания новых высокоскоростных сетей.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 520 руб.3130 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 LP LREC9812BT
-
В наличииЦена 14 430 руб.3608 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1001PF-2SFP28
-
В наличииЦена 17 570 руб.4393 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC9804BF-4SFP+
-
В наличииЦена 19 930 руб.4983 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 LRES3007PF-...
-
В наличииЦена 20 620 руб.5155 руб. в СплитСетевая карта Broadcom Emulex LPe16002B-M6 2x16Gb FC SFP+ PCIe3....
-
В наличииЦена 21 840 руб.5460 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 2x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1021PF-2SFP28
-
В наличииЦена 24 970 руб.6243 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LP LRES1024PF-4SFP...
-
В наличииЦена 27 840 руб.6960 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 4x10GbE RJ45 PCIe3.0 x8 LREC9804BT
-
В наличииЦена 30 980 руб.7745 руб. в СплитHBA адаптер Supermicro AOC-QLE2672 2x16Gb FC SFP+ PCIe3.0 x4 LP
-
В наличииЦена 32 810 руб.8203 руб. в СплитСетевая карта LR-LINK 1x100GbE QSFP28 PCIe4.0 x16 LRES1019PF-QSF...
-
В наличииЦена 35 770 руб.8943 руб. в СплитСетевая карта Broadcom Emulex LPe32002-M2 2x32Gb FC SFP+ PCIe3.0...
-
В наличииЦена 38 750 руб.9688 руб. в СплитСетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF