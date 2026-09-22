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Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF

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Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 1
Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 2
Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 3
Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 4
Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 5
Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 6
Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 7
Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 8
Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 9
Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
OCP
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
10 Гбит/с
  • Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 1
  • Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 2
  • Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 3
  • Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 4
  • Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 5
  • Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 6
  • Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 7
  • Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 8
  • Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 9
  • Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729839
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Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
OCP
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х3
Вес, г.
175

Описание товара Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF

Сетевая карта LR-LINK (Linkreal) LRES3039PF-OCP – это высокопроизводительное решение для корпоративных сетей и центров обработки данных, обеспечивающее стабильное и быстрое соединение. Благодаря поддержке скорости передачи данных до 10 Гбит/с и использованию передовых технологий, эта карта идеально подходит для задач, требующих высокой пропускной способности и минимальных задержек. Модель LRES3039PF-OCP выполнена в форм-факторе OCP (Open Compute Project), что делает её совместимой с современными серверными платформами, разработанными по этому стандарту. Это оптимальный выбор для крупных дата-центров и облачных инфраструктур, где важна компактность, энергоэффективность и простота масштабирования. Карта поддерживает два порта SFP+, что позволяет подключать оптические или медные трансиверы в зависимости от требований сети. Сердцем устройства является чип Intel X710, известный своей надёжностью и высокой производительностью. Этот контроллер обеспечивает эффективную обработку сетевого трафика, снижая нагрузку на центральный процессор сервера. Благодаря этому достигается стабильная работа даже при интенсивных нагрузках, таких как обработка больших объёмов данных, виртуализация или работа с высоконагруженными приложениями. Карта поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с на каждый порт, что делает её отличным выбором для высокоскоростных сетей. Она совместима с большинством современных операционных систем и гипервизоров, включая Windows Server, Linux и VMware, что обеспечивает гибкость при развёртывании. LRES3039PF-OCP также поддерживает такие технологии, как VLAN, QoS и Jumbo Frames, что позволяет оптимизировать трафик и повысить эффективность работы сети. Благодаря поддержке горячей замены (при наличии соответствующей платформы), карту можно легко устанавливать и заменять без остановки сервера, минимизируя простои. Качество сборки и надёжность компонентов гарантируют долгий срок службы даже в условиях круглосуточной работы. Карта оснащена эффективной системой охлаждения, что особенно важно при работе в плотно упакованных серверных стойках. Эта сетевая карта – идеальное решение для компаний, которым требуется высокая пропускная способность, низкие задержки и отказоустойчивость. Она подходит для использования в дата-центрах, облачных сервисах, системах хранения данных и других сферах, где важна стабильность и производительность сети. Благодаря своей универсальности и поддержке современных стандартов, LR-LINK LRES3039PF-OCP станет отличным выбором для модернизации существующей инфраструктуры или развёртывания новых высокоскоростных сетей.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
OCP
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
SFP+
Скорость портов
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта LR-LINK (Linkreal) LRES3039PF-OCP – это высокопроизводительное решение для корпоративных сетей и центров обработки данных, обеспечивающее стабильное и быстрое соединение. Благодаря поддержке скорости передачи данных до 10 Гбит/с и использованию передовых технологий, эта карта идеально подходит для задач, требующих высокой пропускной способности и минимальных задержек. Модель LRES3039PF-OCP выполнена в форм-факторе OCP (Open Compute Project), что делает её совместимой с современными серверными платформами, разработанными по этому стандарту. Это оптимальный выбор для крупных дата-центров и облачных инфраструктур, где важна компактность, энергоэффективность и простота масштабирования. Карта поддерживает два порта SFP+, что позволяет подключать оптические или медные трансиверы в зависимости от требований сети. Сердцем устройства является чип Intel X710, известный своей надёжностью и высокой производительностью. Этот контроллер обеспечивает эффективную обработку сетевого трафика, снижая нагрузку на центральный процессор сервера. Благодаря этому достигается стабильная работа даже при интенсивных нагрузках, таких как обработка больших объёмов данных, виртуализация или работа с высоконагруженными приложениями. Карта поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с на каждый порт, что делает её отличным выбором для высокоскоростных сетей. Она совместима с большинством современных операционных систем и гипервизоров, включая Windows Server, Linux и VMware, что обеспечивает гибкость при развёртывании. LRES3039PF-OCP также поддерживает такие технологии, как VLAN, QoS и Jumbo Frames, что позволяет оптимизировать трафик и повысить эффективность работы сети. Благодаря поддержке горячей замены (при наличии соответствующей платформы), карту можно легко устанавливать и заменять без остановки сервера, минимизируя простои. Качество сборки и надёжность компонентов гарантируют долгий срок службы даже в условиях круглосуточной работы. Карта оснащена эффективной системой охлаждения, что особенно важно при работе в плотно упакованных серверных стойках. Эта сетевая карта – идеальное решение для компаний, которым требуется высокая пропускная способность, низкие задержки и отказоустойчивость. Она подходит для использования в дата-центрах, облачных сервисах, системах хранения данных и других сферах, где важна стабильность и производительность сети. Благодаря своей универсальности и поддержке современных стандартов, LR-LINK LRES3039PF-OCP станет отличным выбором для модернизации существующей инфраструктуры или развёртывания новых высокоскоростных сетей.
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Сетевая карта LR-LINK LRES3039PF-OCP 2x10GbE SFP+ OCP3.0 PCIe3.0 x8 SFF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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