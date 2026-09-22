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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP

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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 1
Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 2
Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 3
Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 4
Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 5
Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 6
Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 7
Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
OCP 3.0
Интерфейс подключения
OCP 3.0
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
RJ 45
Скорость портов
10 Гбит/с
  • Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 1
  • Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 2
  • Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 3
  • Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 4
  • Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 5
  • Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 6
  • Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 7
  • Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729838
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Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
OCP 3.0
Интерфейс подключения
OCP 3.0
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
RJ 45
Скорость портов
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х3
Вес, г.
175

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP

Сетевая карта LR-Link с двумя портами RJ 45 обеспечивает высокую скорость передачи данных — до 10 Гбит/с на каждом порту. Такой вариант идеально подходит для серверов, работающих с большими объемами информации и требующих стабильного соединения в самых нагруженных условиях. Форм-фактор OCP 3.0 позволяет легко интегрировать карту в современные серверные решения и поддерживать компактность серверного оборудования. Надёжный сетевой доступ для бизнеса и сложных IT-задач.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 OCP3.0 LRES3021PT-OCP




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
OCP 3.0
Интерфейс подключения
OCP 3.0
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
RJ 45
Скорость портов
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта LR-Link с двумя портами RJ 45 обеспечивает высокую скорость передачи данных — до 10 Гбит/с на каждом порту. Такой вариант идеально подходит для серверов, работающих с большими объемами информации и требующих стабильного соединения в самых нагруженных условиях. Форм-фактор OCP 3.0 позволяет легко интегрировать карту в современные серверные решения и поддерживать компактность серверного оборудования. Надёжный сетевой доступ для бизнеса и сложных IT-задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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