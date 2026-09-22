Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F)
Коммутаторы ZYXEL — это надежное решение для расширения вашей локальной сети. Представленная модель обладает следующими характеристиками: вес всего 0,176 кг, что делает ее легкой и удобной в установке. Коммутатор имеет 8 портов RJ45, поддерживающих базовую скорость передачи данных в 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую производительность и быстрое соединение для всех ваших устройств. Этот неуправляемый коммутатор идеально подходит для настольного размещения, что упрощает организацию пространства и подключение устройств в офисе или дома. Благодаря форм-фактору настольного типа, его установка и настройка происходят без лишних усилий. Бренд Zyxel гарантирует высокое качество и надежность продукции. Коммутатор не поддерживает технологию PoE, что снижает его цену и делает его более доступным для пользователей, которым не требуется питание через Ethernet. Таблица MAC адресов на 4000 записей обеспечивает хорошую масштабируемость и стабильность работы в сетях среднего размера. Этот коммутатор станет отличным выбором для пользователей, которым требуется простое и эффективное решение для подключения устройств без дополнительных сложностей.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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