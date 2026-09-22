Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F)
Коммутатор Zyxel – это надежное сетевое устройство, которое обеспечивает высокоскоростную передачу данных и предназначено для использования в различных сетевых средах. Этот управляемый коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что гарантирует эффективное управление сетевыми ресурсами и оптимизацию работы сети. Хотя коммутатор не поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet), он отличается компактностью и легкостью – вес устройства составляет всего 0,23 кг. Это делает его идеальным решением для установки в условиях, где пространство играет важную роль. Коммутатор Zyxel оборудован таблицей MAC адресов, рассчитанной на 2000 записей, что позволяет эффективно справляться с трафиком и поддерживать стабильность сети. Будучи продуктом известного бренда Zyxel, коммутатор гарантирует надежность и долгий срок службы, соответствуя высоким стандартам качества. Этот коммутатор станет отличным выбором для малого и среднего бизнеса, нуждающегося в эффективном и экономичном сетевом решении.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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