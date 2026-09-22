Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV
Коммутаторы D-Link представляют собой надежные и производительные решения для сетей различного масштаба. Конкретная модель, обладая современными характеристиками, идеально подходит для небольших офисов и рабочих групп. Это управляемый коммутатор, который позволяет гибко настраивать сеть и оптимизировать её производительность в соответствии с вашими потребностями. Форм-фактор устройства предназначен для настольного размещения, что делает его удобным и универсальным в использовании. Коммутатор оснащён восемью портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую скорость и стабильность соединения для всех ваших устройств. Кроме того, два SFP-порта с пропускной способностью 10 Гбит/с позволяют увеличить пропускную способность и расширить возможности подключений. Реализована поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) стандарта 802.3af, что позволяет питать совместимые устройства через сетевые кабели, упрощая их подключение и снижая затраты на дополнительные источники питания. Скорость и надежность обработки данных обеспечивается благодаря размеру таблицы MAC адресов на 16000 записей, что значительно повышает производительность сети даже при большом количестве подключений. Коммутатор работает на уровне L2, предоставляя функциональность маршрутизации и коммутации, обеспечивающую безопасность и управляемость вашей сети. При весе всего 1,34 кг, это компактное и легкое устройство можно легко интегрировать в существующую инфраструктуру. Бренд D-Link известен своим качественным и инновационным сетевым оборудованием, что является гарантией надежности и долговечности эксплуатации данного коммутатора.
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