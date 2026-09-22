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SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F) купить с доставкой в Москве
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SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F)

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SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F) - фото 1
SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F) - фото 2
SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F) - фото 3
SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F) - фото 4
SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
  • SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F) - фото 1
  • SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F) - фото 2
  • SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F) - фото 3
  • SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F) - фото 4
  • SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729749
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Питание
3,3В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
600

Описание товара SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F)

Трансивер SFP ZYXEL SFP10G-LR-E-ZZ0101FТрансивер SFP-10G-LR предназначен для подключения сетевых устройств, оснащенных слотом SFP+. Он позволяет передавать данные по двуволоконному одномодовому оптоволоконному кабелю со скоростью 10 Гбит/с на расстояние до 10 км.

Отзывы о товаре SFP модуль Zyxel SFP10G-LR-E (SFP10G-LR-E-ZZ0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Питание
3,3В
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер SFP ZYXEL SFP10G-LR-E-ZZ0101FТрансивер SFP-10G-LR предназначен для подключения сетевых устройств, оснащенных слотом SFP+. Он позволяет передавать данные по двуволоконному одномодовому оптоволоконному кабелю со скоростью 10 Гбит/с на расстояние до 10 км.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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