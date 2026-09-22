SFP модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-1G-D-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
550
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729747
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
550
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
55
Описание товара SFP модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-1G-D-2
Медиаконвертер Ubiquiti в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных со скоростью до 1,25 Гбит/с. Модель выполнена в серебристом цвете, поддерживает дуплексный режим и оснащена оптическим разъёмом 1xLC для многомодового оптоволоконного кабеля. Длина волны передачи и приёма составляет 850 нм. Функции горячей замены и DDM упрощают установку и контроль параметров работы без лишних перерывов. Лёгкий медиаконвертер весом всего 0,4 г аккуратно интегрируется в сетевое оборудование и подходит для компактных сетевых решений.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
550
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Страна производитель
Китай
Медиаконвертер Ubiquiti в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных со скоростью до 1,25 Гбит/с. Модель выполнена в серебристом цвете, поддерживает дуплексный режим и оснащена оптическим разъёмом 1xLC для многомодового оптоволоконного кабеля. Длина волны передачи и приёма составляет 850 нм. Функции горячей замены и DDM упрощают установку и контроль параметров работы без лишних перерывов. Лёгкий медиаконвертер весом всего 0,4 г аккуратно интегрируется в сетевое оборудование и подходит для компактных сетевых решений.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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