SFP модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-10G-D-2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729746
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
60
Описание товара SFP модуль Ubiquiti UACC-OM-MM-10G-D-2
Трансивер SFP+, поддерживающий соединения 10G на расстоянии до 300 м по оптоволокну с дуплексным разъемом LC UPC. Комплект из 2 штук.
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Бренд
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Страна производитель
Китай
Трансивер SFP+, поддерживающий соединения 10G на расстоянии до 300 м по оптоволокну с дуплексным разъемом LC UPC. Комплект из 2 штук.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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