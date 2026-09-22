Top.Mail.Ru
SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото 1
SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото 2
SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото 3
SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото 4
SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото 5
SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.3
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото 1
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото 2
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото 3
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото 4
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото 5
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729734
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP+
Цвет
белый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
20

Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW

Трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D – это высокопроизводительный модуль формата SFP+, разработанный для организации высокоскоростных соединений в современных сетях передачи данных. Благодаря поддержке скорости 10 Гбит/с, этот трансивер идеально подходит для корпоративных сетей, центров обработки данных и телекоммуникационных инфраструктур, где требуется надежная и быстрая передача информации. Модуль использует многомодовое волокно (MMF) с разъёмом LC duplex, что обеспечивает стабильное соединение с высокой пропускной способностью. Двухволоконная технология передачи данных гарантирует минимальные задержки и высокую эффективность, а длина волны 850 нм оптимизирована для работы с многомодовыми кабелями стандарта OM1 (62.5/125 мкм). Одним из ключевых преимуществ трансивера FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D является его компактность и энергоэффективность. Форм-фактор SFP+ позволяет легко интегрировать модуль в существующую сетевую инфраструктуру без необходимости модернизации оборудования. При этом потребляемая мощность остается на низком уровне, что снижает эксплуатационные расходы и нагрузку на систему охлаждения. Максимальное расстояние передачи данных составляет 300 метров, что делает этот трансивер отличным решением для организации соединений внутри зданий, между серверными стойками и коммутаторами. Надежность передачи обеспечивается за счет высококачественных компонентов и строгого контроля качества на всех этапах производства. Трансивер полностью соответствует отраслевым стандартам и совместим с оборудованием ведущих производителей, включая Cisco, Juniper, HP и другие популярные бренды. Это позволяет использовать его в гетерогенных сетях без риска возникновения проблем совместимости. Универсальность и простота установки делают FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D удобным решением как для небольших офисных сетей, так и для крупных дата-центров. Модуль поддерживает горячую замену, что минимизирует простои при обслуживании или замене оборудования. В условиях растущих требований к пропускной способности сетей этот трансивер предлагает оптимальное сочетание производительности, надежности и стоимости. Его применение позволяет масштабировать инфраструктуру без значительных капиталовложений, обеспечивая при этом высокую скорость передачи данных и стабильность работы. Благодаря современным технологиям и тщательно подобранным материалам, трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D демонстрирует отличную устойчивость к электромагнитным помехам и перепадам температур. Это особенно важно в условиях интенсивной эксплуатации, когда оборудование работает в режиме 24/7. Выбирая этот модуль, вы получаете не только высокую производительность, но и долговечность. Производитель гарантирует стабильную работу трансивера в течение всего срока службы, что подтверждается строгими тестами на этапе производства. Если вам необходимо быстрое, надежное и экономичное решение для организации 10-гигабитных соединений, трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D станет отличным выбором. Он сочетает в себе передовые технологии, проверенное качество и доступную цену, делая его идеальным компонентом для современных сетевых инфраструктур. С этим модулем вы сможете легко модернизировать свою сеть, повысить её отказоустойчивость и обеспечить бесперебойную передачу данных даже при высоких нагрузках. Оптимальное соотношение цены и качества делает его выгодным приобретением как для бизнеса, так и для телеком-провайдеров. Трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D – это простое, но мощное решение для тех, кто ценит скорость, надежность и стабильность в работе сетевого оборудования.

Отзывы о товаре SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP+
Цвет
белый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D – это высокопроизводительный модуль формата SFP+, разработанный для организации высокоскоростных соединений в современных сетях передачи данных. Благодаря поддержке скорости 10 Гбит/с, этот трансивер идеально подходит для корпоративных сетей, центров обработки данных и телекоммуникационных инфраструктур, где требуется надежная и быстрая передача информации. Модуль использует многомодовое волокно (MMF) с разъёмом LC duplex, что обеспечивает стабильное соединение с высокой пропускной способностью. Двухволоконная технология передачи данных гарантирует минимальные задержки и высокую эффективность, а длина волны 850 нм оптимизирована для работы с многомодовыми кабелями стандарта OM1 (62.5/125 мкм). Одним из ключевых преимуществ трансивера FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D является его компактность и энергоэффективность. Форм-фактор SFP+ позволяет легко интегрировать модуль в существующую сетевую инфраструктуру без необходимости модернизации оборудования. При этом потребляемая мощность остается на низком уровне, что снижает эксплуатационные расходы и нагрузку на систему охлаждения. Максимальное расстояние передачи данных составляет 300 метров, что делает этот трансивер отличным решением для организации соединений внутри зданий, между серверными стойками и коммутаторами. Надежность передачи обеспечивается за счет высококачественных компонентов и строгого контроля качества на всех этапах производства. Трансивер полностью соответствует отраслевым стандартам и совместим с оборудованием ведущих производителей, включая Cisco, Juniper, HP и другие популярные бренды. Это позволяет использовать его в гетерогенных сетях без риска возникновения проблем совместимости. Универсальность и простота установки делают FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D удобным решением как для небольших офисных сетей, так и для крупных дата-центров. Модуль поддерживает горячую замену, что минимизирует простои при обслуживании или замене оборудования. В условиях растущих требований к пропускной способности сетей этот трансивер предлагает оптимальное сочетание производительности, надежности и стоимости. Его применение позволяет масштабировать инфраструктуру без значительных капиталовложений, обеспечивая при этом высокую скорость передачи данных и стабильность работы. Благодаря современным технологиям и тщательно подобранным материалам, трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D демонстрирует отличную устойчивость к электромагнитным помехам и перепадам температур. Это особенно важно в условиях интенсивной эксплуатации, когда оборудование работает в режиме 24/7. Выбирая этот модуль, вы получаете не только высокую производительность, но и долговечность. Производитель гарантирует стабильную работу трансивера в течение всего срока службы, что подтверждается строгими тестами на этапе производства. Если вам необходимо быстрое, надежное и экономичное решение для организации 10-гигабитных соединений, трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D станет отличным выбором. Он сочетает в себе передовые технологии, проверенное качество и доступную цену, делая его идеальным компонентом для современных сетевых инфраструктур. С этим модулем вы сможете легко модернизировать свою сеть, повысить её отказоустойчивость и обеспечить бесперебойную передачу данных даже при высоких нагрузках. Оптимальное соотношение цены и качества делает его выгодным приобретением как для бизнеса, так и для телеком-провайдеров. Трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D – это простое, но мощное решение для тех, кто ценит скорость, надежность и стабильность в работе сетевого оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...