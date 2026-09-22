Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP+SR-0,3-D-HW

Трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D – это высокопроизводительный модуль формата SFP+, разработанный для организации высокоскоростных соединений в современных сетях передачи данных. Благодаря поддержке скорости 10 Гбит/с, этот трансивер идеально подходит для корпоративных сетей, центров обработки данных и телекоммуникационных инфраструктур, где требуется надежная и быстрая передача информации. Модуль использует многомодовое волокно (MMF) с разъёмом LC duplex, что обеспечивает стабильное соединение с высокой пропускной способностью. Двухволоконная технология передачи данных гарантирует минимальные задержки и высокую эффективность, а длина волны 850 нм оптимизирована для работы с многомодовыми кабелями стандарта OM1 (62.5/125 мкм). Одним из ключевых преимуществ трансивера FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D является его компактность и энергоэффективность. Форм-фактор SFP+ позволяет легко интегрировать модуль в существующую сетевую инфраструктуру без необходимости модернизации оборудования. При этом потребляемая мощность остается на низком уровне, что снижает эксплуатационные расходы и нагрузку на систему охлаждения. Максимальное расстояние передачи данных составляет 300 метров, что делает этот трансивер отличным решением для организации соединений внутри зданий, между серверными стойками и коммутаторами. Надежность передачи обеспечивается за счет высококачественных компонентов и строгого контроля качества на всех этапах производства. Трансивер полностью соответствует отраслевым стандартам и совместим с оборудованием ведущих производителей, включая Cisco, Juniper, HP и другие популярные бренды. Это позволяет использовать его в гетерогенных сетях без риска возникновения проблем совместимости. Универсальность и простота установки делают FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D удобным решением как для небольших офисных сетей, так и для крупных дата-центров. Модуль поддерживает горячую замену, что минимизирует простои при обслуживании или замене оборудования. В условиях растущих требований к пропускной способности сетей этот трансивер предлагает оптимальное сочетание производительности, надежности и стоимости. Его применение позволяет масштабировать инфраструктуру без значительных капиталовложений, обеспечивая при этом высокую скорость передачи данных и стабильность работы. Благодаря современным технологиям и тщательно подобранным материалам, трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D демонстрирует отличную устойчивость к электромагнитным помехам и перепадам температур. Это особенно важно в условиях интенсивной эксплуатации, когда оборудование работает в режиме 24/7. Выбирая этот модуль, вы получаете не только высокую производительность, но и долговечность. Производитель гарантирует стабильную работу трансивера в течение всего срока службы, что подтверждается строгими тестами на этапе производства. Если вам необходимо быстрое, надежное и экономичное решение для организации 10-гигабитных соединений, трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D станет отличным выбором. Он сочетает в себе передовые технологии, проверенное качество и доступную цену, делая его идеальным компонентом для современных сетевых инфраструктур. С этим модулем вы сможете легко модернизировать свою сеть, повысить её отказоустойчивость и обеспечить бесперебойную передачу данных даже при высоких нагрузках. Оптимальное соотношение цены и качества делает его выгодным приобретением как для бизнеса, так и для телеком-провайдеров. Трансивер FiberTrade FT-SFP+SR-0.3-D – это простое, но мощное решение для тех, кто ценит скорость, надежность и стабильность в работе сетевого оборудования.