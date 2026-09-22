Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D

Представляем вашему вниманию высокопроизводительный и надежный трансивер FiberTrade FT-SFP-SX-1,25-850-0,5-D, созданный для построения скоростных и эффективных сетевых соединений. Это идеальное решение для модернизации или развертывания новых сегментов корпоративных сетей, центров обработки данных и телекоммуникационных инфраструктур, где требуется стабильная передача данных на короткие и средние дистанции с соблюдением высочайших стандартов качества. Данный SFP-модуль обеспечивает непревзойденную скорость передачи данных до 1.25 Гбит/с, что делает его полностью совместимым со стандартами Gigabit Ethernet. Он оптимально подходит для организации высокоскоростных магистралей между коммутаторами, маршрутизаторами и серверами, гарантируя плавную и бесперебойную работу критически важных приложений, систем хранения данных и потокового мультимедиа. Устройство использует популярный двухволоконный дуплексный метод передачи, что обеспечивает одновременную и независимую отправку и?? данных по отдельным оптическим путям, исключая коллизии и повышая общую пропускную способность канала. Ключевой особенностью данного трансивера является работа на многомодовом волокне с длиной волны 850 нм. Это классическое и проверенное временем решение, которое позволяет достичь максимальной дальности соединения до 500 метров. Модуль предназначен для работы с широко распространенным типом волокна MMF 62.5/125 мкм (OM1), что делает его невероятно практичным выбором для большинства существующих внутризданих и кампусных оптических инфраструктур. Благодаря этому вы можете легко и без дополнительных затрат интегрировать его в уже действующую сеть, обеспечив ей новую жизнь и современный уровень производительности. Компактный форм-фактор и разъем типа LC делают этот модуль чрезвычайно удобным для монтажа и эксплуатации. Небольшие габариты позволяют максимально плотно укомплектовать порты коммутационного оборудования, экономя ценное пространство в телекоммуникационных стойках. Плавная и надежная установка в SFP-слот обеспечивает прочное соединение, а конструкция разъема гарантирует точное позиционирование феррулы для минимальных оптических потерь и стабильного сигнала на протяжении всего срока службы. Трансивер FiberTrade прошел rigorousное тестирование на совместимость с оборудованием ведущих мировых производителей, что гарантирует его беспроблемную работу в гетерогенных сетях. Устройство отличается низким энергопотреблением и минимальным тепловыделением, что способствует снижению общей нагрузки на систему охлаждения и повышает общую надежность и отказоустойчивость вашего сетевого оборудования. Выбирая этот модуль, вы инвестируете в проверенное, экономичное и будущееproof решение, которое обеспечит вашей сети высокую пропускную способность, минимальные задержки и исключительную надежность на многие годы вперед.