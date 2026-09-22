SFP модуль FiberTrade FT-SFP-LX-1,25-13-20-D
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP-LX-1,25-13-20-D
Медиаконвертер FiberTrade в компактном форм-факторе SFP — практичное решение для передачи данных по одномодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км. Скорость 1,25 Гбит/с обеспечивает стабильный обмен данными, а дуплексное исполнение и оптический разъём 1xLC делают подключение удобным для соответствующей сетевой конфигурации. Модель работает на длине волны 1310 нм по передаче и приёму сигнала. Поддержка горячей замены упрощает установку и обслуживание, а функции DDM и DOM помогают контролировать параметры оптического соединения. Чёрный корпус и минимальный вес всего 0,3 г дополняют компактное исполнение устройства.
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