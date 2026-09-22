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Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F

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Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F - фото 1
Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F - фото 2
Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F - фото 3
Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F - фото 4
Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F - фото 5
Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x4
Количество сетевых портов
1 порт
Типы сетевых портов
RJ 45
Скорость портов
10 Гбит/с
  • Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F - фото 1
  • Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F - фото 2
  • Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F - фото 3
  • Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F - фото 4
  • Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F - фото 5
  • Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729723
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x4
Количество сетевых портов
1 порт
Типы сетевых портов
RJ 45
Скорость портов
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
135

Описание товара Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F

Встречайте новое поколение сетевых подключений для вашего рабочего компьютера или сервера — сетевую карту Zyxel XGN100C. В эпоху, когда скорость передачи данных и бесперебойность связи определяют эффективность работы, это устройство становится не просто апгрейдом, а стратегическим вложением в производительность и стабильность вашей ИТ-инфраструктуры. Если вы устали от долгого ожидания загрузки объемных файлов, испытываете задержки при работе с сетевыми хранилищами или просто хотите выжать максимум из своего высокоскоростного интернет-канала, эта карта создана именно для вас. Zyxel XGN100C открывает вам дорогу в мир молниеносных скоростей до 10 Гбит/с. Представьте, что вы можете передавать гигабайтные файлы между компьютерами в сети буквально за считанные секунды, а не минуты. Работа с ресурсоемкими приложениями, размещенными на сервере, видеомонтаж прямо с сетевого хранилища или создание бесшовных резервных копий большого объема — все эти задачи перестают быть узким местом вашего рабочего процесса. Карта не просто ускоряет передачу данных; она кардинально меняет ваш подход к работе с сетью, устраняя простои и повышая общую эффективность. Установка и интеграция устройства не вызовут сложностей даже у неопытных пользователей. Карта оснащена универсальным интерфейсом PCI-E x4 и совместима с версией шины PCI Express 3.0, что обеспечивает ей достаточную пропускную способность для реализации всего скоростного потенциала без создания узких мест внутри системы. Всего один разъем RJ-45 на борту делает подключение простым и интуитивно понятным — вам достаточно воткнуть стандартный кабель Ethernet. При этом карта обладает впечатляющей обратной совместимостью, автоматически подстраиваясь под возможности вашего сетевого оборудования и работая по стандартам 10Gbps, 5Gbps, 2.5Gbps, Gigabit и даже Fast Ethernet, гарантируя подключение в любой сети. Однако настоящую ценность Zyxel XGN100C определяют не только raw-скорости, но и интеллектуальные функции, обеспечивающие стабильность и отзывчивость соединения. Поддержка технологии Jumbo Frame позволяет значительно повысить эффективность передачи крупных массивов данных, снижая нагрузку на центральный процессор. Функция приоритизации трафика 802.1p обеспечивает четкую и бесперебойную работу голосовой и видеосвязи, выделяя критически важные пакеты данных в общем потоке. А механизм управления потоком 802.3x предотвращает потерю пакетов и «заторы» в сети, обеспечивая плавную и предсказуемую передачу информации. Энергоэффективность — еще один ключевой аспект современного устройства. Благодаря поддержке стандарта IEEE 802.1az Energy Efficient Ethernet, карта динамически регулирует энергопотребление в периоды низкой сетевой активности, сокращая ваши счета за электричество и способствуя созданию более «зеленого» рабочего места. Широкая совместимость с операционными системами делает это решение поистине универсальным. Карта официально поддерживается как семейством Windows, включая версии 7, 8, 8.1, 10 и Server 2012, так и популярными дистрибутивами Linux, что делает ее идеальным выбором для разнородных корпоративных сред и домашних лабораторий. Сетевая карта Zyxel XGN100C — это не просто компонент, это ваш надежный партнер в построении высокопроизводительной сети. Она воплощает в себе идеальный баланс между скоростью, надежностью, интеллектуальным управлением трафиком и энергосбережением, предлагая профессиональный уровень качества для бизнеса и требовательных пользователей. Сделайте свой следующий шаг к цифровой трансформации — оснастите вашу систему современным сетевым интерфейсом, который раскроет истинный потенциал вашей инфраструктуры и позволит работать так, как вы заслуживаете: быстро, стабильно и без компромиссов.

Отзывы о товаре Сетевая карта Zyxel XGN100C 1x10GbE RJ45 PCIe3.0 x4 XGN100C-ZZ0102F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x4
Количество сетевых портов
1 порт
Типы сетевых портов
RJ 45
Скорость портов
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте новое поколение сетевых подключений для вашего рабочего компьютера или сервера — сетевую карту Zyxel XGN100C. В эпоху, когда скорость передачи данных и бесперебойность связи определяют эффективность работы, это устройство становится не просто апгрейдом, а стратегическим вложением в производительность и стабильность вашей ИТ-инфраструктуры. Если вы устали от долгого ожидания загрузки объемных файлов, испытываете задержки при работе с сетевыми хранилищами или просто хотите выжать максимум из своего высокоскоростного интернет-канала, эта карта создана именно для вас. Zyxel XGN100C открывает вам дорогу в мир молниеносных скоростей до 10 Гбит/с. Представьте, что вы можете передавать гигабайтные файлы между компьютерами в сети буквально за считанные секунды, а не минуты. Работа с ресурсоемкими приложениями, размещенными на сервере, видеомонтаж прямо с сетевого хранилища или создание бесшовных резервных копий большого объема — все эти задачи перестают быть узким местом вашего рабочего процесса. Карта не просто ускоряет передачу данных; она кардинально меняет ваш подход к работе с сетью, устраняя простои и повышая общую эффективность. Установка и интеграция устройства не вызовут сложностей даже у неопытных пользователей. Карта оснащена универсальным интерфейсом PCI-E x4 и совместима с версией шины PCI Express 3.0, что обеспечивает ей достаточную пропускную способность для реализации всего скоростного потенциала без создания узких мест внутри системы. Всего один разъем RJ-45 на борту делает подключение простым и интуитивно понятным — вам достаточно воткнуть стандартный кабель Ethernet. При этом карта обладает впечатляющей обратной совместимостью, автоматически подстраиваясь под возможности вашего сетевого оборудования и работая по стандартам 10Gbps, 5Gbps, 2.5Gbps, Gigabit и даже Fast Ethernet, гарантируя подключение в любой сети. Однако настоящую ценность Zyxel XGN100C определяют не только raw-скорости, но и интеллектуальные функции, обеспечивающие стабильность и отзывчивость соединения. Поддержка технологии Jumbo Frame позволяет значительно повысить эффективность передачи крупных массивов данных, снижая нагрузку на центральный процессор. Функция приоритизации трафика 802.1p обеспечивает четкую и бесперебойную работу голосовой и видеосвязи, выделяя критически важные пакеты данных в общем потоке. А механизм управления потоком 802.3x предотвращает потерю пакетов и «заторы» в сети, обеспечивая плавную и предсказуемую передачу информации. Энергоэффективность — еще один ключевой аспект современного устройства. Благодаря поддержке стандарта IEEE 802.1az Energy Efficient Ethernet, карта динамически регулирует энергопотребление в периоды низкой сетевой активности, сокращая ваши счета за электричество и способствуя созданию более «зеленого» рабочего места. Широкая совместимость с операционными системами делает это решение поистине универсальным. Карта официально поддерживается как семейством Windows, включая версии 7, 8, 8.1, 10 и Server 2012, так и популярными дистрибутивами Linux, что делает ее идеальным выбором для разнородных корпоративных сред и домашних лабораторий. Сетевая карта Zyxel XGN100C — это не просто компонент, это ваш надежный партнер в построении высокопроизводительной сети. Она воплощает в себе идеальный баланс между скоростью, надежностью, интеллектуальным управлением трафиком и энергосбережением, предлагая профессиональный уровень качества для бизнеса и требовательных пользователей. Сделайте свой следующий шаг к цифровой трансформации — оснастите вашу систему современным сетевым интерфейсом, который раскроет истинный потенциал вашей инфраструктуры и позволит работать так, как вы заслуживаете: быстро, стабильно и без компромиссов.
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