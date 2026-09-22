Описание товара Сетевая карта Mellanox MCX623106AC-CDAT 2x100GbE QSFP56 PCIe4.0 x16

Представляем вашему вниманию высокопроизводительную сетевую карту Mellanox MCX623106AC-CDAT — ключевой элемент для построения инфраструктуры следующего поколения, созданный для решения самых требовательных задач в центрах обработки данных, высокопроизводительных кластерах и вычислительных системах для искусственного интеллекта. Это не просто адаптер, а мощный инструмент, который выводит сетевое взаимодействие на качественно новый уровень, обеспечивая беспрецедентную скорость и минимальную задержку. Карта построена на передовом чипсете Mellanox ConnectX-6, который является воплощением многолетних инноваций в области сетевых технологий. Этот чип гарантирует не только высочайшую пропускную способность, но и интеллектуальные функции ускорения, разгружающие центральный процессор и повышающие общую эффективность системы. Вы получаете возможность обрабатывать огромные массивы данных без традиционных узких мест, связанных с сетевым вводом-выводом. Скорость передачи данных до 100 Гбит/с на порт открывает новые горизонты для вашей IT-инфраструктуры. Два независимых порта QSFP56 обеспечивают совокупную пропускную способность в 200 Гбит/с, что делает эту карту идеальным решением для агрегации каналов, соединения между стойками или для работы в качестве высокоскоростного узла в распределенных вычислениях. Такая мощность позволяет практически мгновенно передавать терабайты информации, ускоряя выполнение сложных научных расчетов, обучение нейронных сетей и работу с системами хранения данных. Для полной реализации потенциала карты используются современные трансиверы SFP28, что обеспечивает гибкость при выборе типа подключаемой среды — будь то медные или оптоволоконные кабели. Это позволяет легко и эффективно интегрировать решение в уже существующую сетевую среду, подстраиваясь под конкретные требования и дистанции. Установка карты осуществляется через интерфейс PCI-E 4.0 x16, что гарантирует максимально возможную пропускную способность между адаптером и материнской платой, полностью устраняя любые ограничения по шине. Совместимость с предыдущими версиями PCI-E обеспечивает беспроблемную работу и в существующих системах. Mellanox MCX623106AC-CDAT — это инвестиция в будущее, обеспечивающая готовность вашей инфраструктуры к следующим волнам технологического развития. Это решение предназначено для тех, кто не готов мириться с компромиссами и требует от своего оборудования абсолютной производительности, надежности и эффективности. Сетевой адаптер Mellanox ConnectX-6 — это тот фундамент, на котором строятся высокоскоростные, отзывчивые и масштабируемые системы, определяющие лицо современного бизнеса и науки.