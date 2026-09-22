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Сетевая карта LR-LINK 6x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LRES1006PF-6SFP купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта LR-LINK 6x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LRES1006PF-6SFP

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Сетевая карта LR-Link LRES1006PF-6SFP - фото 1
Сетевая карта LR-Link LRES1006PF-6SFP - фото 2
Сетевая карта LR-Link LRES1006PF-6SFP - фото 3
Сетевая карта LR-Link LRES1006PF-6SFP - фото 4
Сетевая карта LR-Link LRES1006PF-6SFP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 4.0 x16
Количество сетевых портов
6 портов
Типы сетевых портов
SFP
Скорость портов
1 Гбит/с
  • Сетевая карта LR-Link LRES1006PF-6SFP - фото 1
  • Сетевая карта LR-Link LRES1006PF-6SFP - фото 2
  • Сетевая карта LR-Link LRES1006PF-6SFP - фото 3
  • Сетевая карта LR-Link LRES1006PF-6SFP - фото 4
  • Сетевая карта LR-Link LRES1006PF-6SFP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729718
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Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 4.0 x16
Количество сетевых портов
6 портов
Типы сетевых портов
SFP
Скорость портов
1 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х4
Вес, г.
300

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 6x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LRES1006PF-6SFP

LRES1006PF-6SFP — это шестипортовый сетевой адаптер Ethernet 1G SFP с интерфейсом PCI Express x4, разработанный компанией Shenzhen Lianrui Electronics Co., Ltd. на базе контроллера Intel I350; этот адаптер можно объединять в группы для обеспечения отказоустойчивости; он автоматически обнаруживает неисправность и перенаправляет трафик с неисправного порта на другие устройства в той же группе, чтобы обеспечить непрерывную работу и бесперебойную связь. Адаптер имеет встроенные функции аппаратного ускорения и может выполнять разгрузку контрольных сумм TCP/UDP/IP, а также задачи сегментации TCP. Технология обработки на хосте позволяет разгрузить ускоритель и освободить ресурсы ЦП, чтобы выделить больше ресурсов ЦП для обработки других приложений. Адаптерная плата является идеальным решением для развертывания нескольких сетей и развертывания критически важных сетевых приложений и сред на высокопроизводительных серверах. LRES1006PF-6SFP Эта адаптерная плата используется в соединениях Gigabit Ethernet оптической сети. Она оснащена выделенной пропускной способностью ввода-вывода (I/O) PCI Express, что обеспечивает ее превосходную производительность, не занимая при этом пропускную способность шины. На плате имеется 4 слота SFP, совместимых с различными модулями Gigabit SFP. Пользователи могут выбирать используемый модуль Gigabit Fiber в соответствии с фактическим расстоянием передачи данных без замены сетевой карты. Эта адаптерная плата поддерживает PCI-SIG и SR-IOV. LRES1006PF-6SFP Эта адаптерная плата подходит для Gigabit Fiber Ethernet, обладает отличной помехоустойчивостью, а также поддерживает оптоволоконное соединение на большие расстояния. Адаптерная плата поддерживает интеллектуальную установку Intel PRO и новый Intel PROSet, разработанный для диспетчера устройств Microsoft, что упрощает процесс установки и управления. Программа Intel PROSet упрощает процесс установки адаптера.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 6x1GbE SFP PCIe2.1 x4 LRES1006PF-6SFP




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 4.0 x16
Количество сетевых портов
6 портов
Типы сетевых портов
SFP
Скорость портов
1 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
LRES1006PF-6SFP — это шестипортовый сетевой адаптер Ethernet 1G SFP с интерфейсом PCI Express x4, разработанный компанией Shenzhen Lianrui Electronics Co., Ltd. на базе контроллера Intel I350; этот адаптер можно объединять в группы для обеспечения отказоустойчивости; он автоматически обнаруживает неисправность и перенаправляет трафик с неисправного порта на другие устройства в той же группе, чтобы обеспечить непрерывную работу и бесперебойную связь. Адаптер имеет встроенные функции аппаратного ускорения и может выполнять разгрузку контрольных сумм TCP/UDP/IP, а также задачи сегментации TCP. Технология обработки на хосте позволяет разгрузить ускоритель и освободить ресурсы ЦП, чтобы выделить больше ресурсов ЦП для обработки других приложений. Адаптерная плата является идеальным решением для развертывания нескольких сетей и развертывания критически важных сетевых приложений и сред на высокопроизводительных серверах. LRES1006PF-6SFP Эта адаптерная плата используется в соединениях Gigabit Ethernet оптической сети. Она оснащена выделенной пропускной способностью ввода-вывода (I/O) PCI Express, что обеспечивает ее превосходную производительность, не занимая при этом пропускную способность шины. На плате имеется 4 слота SFP, совместимых с различными модулями Gigabit SFP. Пользователи могут выбирать используемый модуль Gigabit Fiber в соответствии с фактическим расстоянием передачи данных без замены сетевой карты. Эта адаптерная плата поддерживает PCI-SIG и SR-IOV. LRES1006PF-6SFP Эта адаптерная плата подходит для Gigabit Fiber Ethernet, обладает отличной помехоустойчивостью, а также поддерживает оптоволоконное соединение на большие расстояния. Адаптерная плата поддерживает интеллектуальную установку Intel PRO и новый Intel PROSet, разработанный для диспетчера устройств Microsoft, что упрощает процесс установки и управления. Программа Intel PROSet упрощает процесс установки адаптера.
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