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Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Количество сетевых портов
4 порта
Типы сетевых портов
SFP28
Скорость портов
25 Гбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729715
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Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1027PF-4SFP28
LRES1027PF-4SFP28 - это четырехпортовый адаптер Fibre Server SFP28 Ethernet PCIe x8 4.0 на базе чипсета Intel E810. Адаптер помогает оптимизировать производительность облачности и хранения, при высокой протности 25G порт обеспечивает несколько соединений по запросу. Сетевой адаптер может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN.
Серверный адаптер LRES1027PF-4SFP28 поддерживает технологию RDMA и обеспечивает отличную производительность для подключения 25GbE, которое обратно совместимо с 1 / 10GbE, что упрощает переход на более высокую скорость.
LRES1027PF-4SFP28 - это четырехпортовый адаптер Fibre Server SFP28 Ethernet PCIe x8 4.0 на базе чипсета Intel E810. Адаптер помогает оптимизировать производительность облачности и хранения, при высокой протности 25G порт обеспечивает несколько соединений по запросу. Сетевой адаптер может удовлетворить требования центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции как для виртуализации серверов, так и для сетей, обеспечивая надежную производительность в гибких сетях LAN и SAN.
Серверный адаптер LRES1027PF-4SFP28 поддерживает технологию RDMA и обеспечивает отличную производительность для подключения 25GbE, которое обратно совместимо с 1 / 10GbE, что упрощает переход на более высокую скорость.
Сетевая карта LR-LINK 4x25GbE SFP28 PCIe4.0 x8 LRES1027PF-4SFP28 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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