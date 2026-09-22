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Характеристики
Выходная мощность
250
Выходной ток, А
9.4
Выходное напряжение, В
26
Габариты (ШxВxГ)
9 x 7.5 x 38 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729709
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Описание товара Блок питания MikroTik Outdoor AC/DC MTP250-26V94-OD
Блок питания MikroTik MTP250-26V94-OD — это надежное и мощное устройство для подачи электроэнергии в системах MikroTik netPower. Он выдает постоянное напряжение 26 В и мощность до 250 Вт, обеспечивая стабильную работу оборудования даже при высоких нагрузках. Корпус блока питания имеет класс защиты IP67, что означает полную герметичность и устойчивость к пыли, влаге и перепадам температуры. Благодаря этому устройство отлично подходит для использования на улице или в промышленных помещениях. Этот блок питания идеально подходит для устройств MikroTik с диапазоном входного напряжения 12–30 В. Он поддерживает стабильное напряжение и защищает оборудование от перебоев, обеспечивая надёжную работу оборудования. MTP250-26V94-OD рассчитан на эксплуатацию при температурах от –40 °C до +70 °C, что делает его надежным выбором для любых климатических условий. Сертификация CE, EAC и RoHS свидетельствует о соответствии блока питания международным требованиям по качеству и безопасности.
Блок питания MikroTik MTP250-26V94-OD — это надежное и мощное устройство для подачи электроэнергии в системах MikroTik netPower. Он выдает постоянное напряжение 26 В и мощность до 250 Вт, обеспечивая стабильную работу оборудования даже при высоких нагрузках. Корпус блока питания имеет класс защиты IP67, что означает полную герметичность и устойчивость к пыли, влаге и перепадам температуры. Благодаря этому устройство отлично подходит для использования на улице или в промышленных помещениях. Этот блок питания идеально подходит для устройств MikroTik с диапазоном входного напряжения 12–30 В. Он поддерживает стабильное напряжение и защищает оборудование от перебоев, обеспечивая надёжную работу оборудования. MTP250-26V94-OD рассчитан на эксплуатацию при температурах от –40 °C до +70 °C, что делает его надежным выбором для любых климатических условий. Сертификация CE, EAC и RoHS свидетельствует о соответствии блока питания международным требованиям по качеству и безопасности.
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