Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF
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Характеристики
Описание товара Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF
G1040A-60WF — это модульный блок питания мощностью 60 Вт, предназначенный для использования с профессиональным сетевым оборудованием MikroTik. Поддерживает функцию горячей замены (hot-swap), что позволяет заменять блок без отключения устройства от сети — идеальное решение для задач, где критична непрерывность работы. Надежность и резервирование: Возможность установки второго блока питания для резервирования делает систему устойчивой к отказам и позволяет использовать оборудование в критически важных инфраструктурах. Универсальность: Широкий диапазон входного напряжения подходит для использования в большинстве стран мира, включая СНГ и ЕС. Бесперебойная работа: Благодаря функции горячей замены вы можете заменить блок питания без выключения устройства, снижая риск простоев и сбоев в работе сети. Совместимость с MikroTik: Полная интеграция с профессиональными маршрутизаторами и коммутаторами MikroTik. Просто вставьте модуль в соответствующий слот и включите питание. Характеристики: Входное напряжение : 100–240 В AC, ток до 1,5 А (макс). Выход: 12 В DC, до 5 А — суммарная мощность 60 Вт. Совместимость: подходит для моделей маршрутизаторов/коммутаторов MikroTik, таких как CCR2004?16G?2S+, CRS510?8XS?2XQ?IN+, CRS504?4XQ?IN и др. Тип монтажа: Hot?Swap модуль — замена «на работающем устройстве».
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