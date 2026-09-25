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Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF купить с доставкой в Москве
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Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF

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Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF - фото 1
Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Выходная мощность
60
Входной ток макс, А
1.5
Выходной ток, А
5
Выходное напряжение, В
12
  • Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF - фото 1
  • Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729707
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF
5 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Выходная мощность
60
Входной ток макс, А
1.5
Выходной ток, А
5
Выходное напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х4
Вес, кг.
1

Описание товара Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF

G1040A-60WF — это модульный блок питания мощностью 60 Вт, предназначенный для использования с профессиональным сетевым оборудованием MikroTik. Поддерживает функцию горячей замены (hot-swap), что позволяет заменять блок без отключения устройства от сети — идеальное решение для задач, где критична непрерывность работы. Надежность и резервирование: Возможность установки второго блока питания для резервирования делает систему устойчивой к отказам и позволяет использовать оборудование в критически важных инфраструктурах. Универсальность: Широкий диапазон входного напряжения подходит для использования в большинстве стран мира, включая СНГ и ЕС. Бесперебойная работа: Благодаря функции горячей замены вы можете заменить блок питания без выключения устройства, снижая риск простоев и сбоев в работе сети. Совместимость с MikroTik: Полная интеграция с профессиональными маршрутизаторами и коммутаторами MikroTik. Просто вставьте модуль в соответствующий слот и включите питание. Характеристики: Входное напряжение : 100–240 В AC, ток до 1,5 А (макс). Выход: 12 В DC, до 5 А — суммарная мощность 60 Вт. Совместимость: подходит для моделей маршрутизаторов/коммутаторов MikroTik, таких как CCR2004?16G?2S+, CRS510?8XS?2XQ?IN+, CRS504?4XQ?IN и др. Тип монтажа: Hot?Swap модуль — замена «на работающем устройстве».

Отзывы о товаре Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Выходная мощность
60
Входной ток макс, А
1.5
Выходной ток, А
5
Выходное напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Описание
G1040A-60WF — это модульный блок питания мощностью 60 Вт, предназначенный для использования с профессиональным сетевым оборудованием MikroTik. Поддерживает функцию горячей замены (hot-swap), что позволяет заменять блок без отключения устройства от сети — идеальное решение для задач, где критична непрерывность работы. Надежность и резервирование: Возможность установки второго блока питания для резервирования делает систему устойчивой к отказам и позволяет использовать оборудование в критически важных инфраструктурах. Универсальность: Широкий диапазон входного напряжения подходит для использования в большинстве стран мира, включая СНГ и ЕС. Бесперебойная работа: Благодаря функции горячей замены вы можете заменить блок питания без выключения устройства, снижая риск простоев и сбоев в работе сети. Совместимость с MikroTik: Полная интеграция с профессиональными маршрутизаторами и коммутаторами MikroTik. Просто вставьте модуль в соответствующий слот и включите питание. Характеристики: Входное напряжение : 100–240 В AC, ток до 1,5 А (макс). Выход: 12 В DC, до 5 А — суммарная мощность 60 Вт. Совместимость: подходит для моделей маршрутизаторов/коммутаторов MikroTik, таких как CCR2004?16G?2S+, CRS510?8XS?2XQ?IN+, CRS504?4XQ?IN и др. Тип монтажа: Hot?Swap модуль — замена «на работающем устройстве».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 60W G1040A-60WF - по цене 5350 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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