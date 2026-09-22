Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 150W -48V DC PW48V-12V150W
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Характеристики
Выходная мощность
150
Выходное напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729706
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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Выходная мощность
150
Выходное напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х9х5
Вес, г.
545
Описание товара Блок питания MikroTik Hot Swap 12V 150W -48V DC PW48V-12V150W
MikroTik PW48V-12V150W — это специализированный модуль питания с горячей заменой (Hot-Swap), разработанный специально для флагманской серии коммутаторов Cloud Router Switch (в частности, для модели CRS354-48G-4S+2Q+RM). Данный блок питания представляет собой решение типа DC-DC, которое преобразует входное напряжение постоянного тока в диапазоне 36–72 В в стабилизированные 12 В, необходимые для работы сетевого оборудования.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Mikrotik
Выходная мощность
150
Выходное напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
MikroTik PW48V-12V150W — это специализированный модуль питания с горячей заменой (Hot-Swap), разработанный специально для флагманской серии коммутаторов Cloud Router Switch (в частности, для модели CRS354-48G-4S+2Q+RM). Данный блок питания представляет собой решение типа DC-DC, которое преобразует входное напряжение постоянного тока в диапазоне 36–72 В в стабилизированные 12 В, необходимые для работы сетевого оборудования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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