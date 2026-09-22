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SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D купить с доставкой в Москве
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SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D

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SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D - фото 1
SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1270
Длина волны RX, нм
1330
Дальность передачи данных, км
10
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D - фото 1
  • SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729699
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Характеристики

Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1270
Длина волны RX, нм
1330
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
20

Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D

Представьте себе высокопроизводительную сетевую инфраструктуру, где каждый компонент работает на пределе эффективности и надежности. Трансивер FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D — это именно тот ключевой элемент, который превращает эту идею в реальность. Разработанный для построения скоростных магистральных каналов связи, этот модуль станет идеальным решением для соединения серверных стоек в крупных дата-центрах, организации каналов связи между зданиями в рамках кампусной сети или интеграции в телекоммуникационное оборудование операторского класса. Его сбалансированная комбинация передовых технологий и проверенной стабильности обеспечивает беспрецедентный уровень производительности. В основе устройства лежит передовая технология спектрального уплотнения WDM (Wavelength Division Multiplexing), позволяющая осуществлять полнодуплексную передачу трафика по одному единственному одномодовому волокну. Это не просто экономия ценного ресурса волокон; это стратегическое преимущество, которое позволяет в два раза увеличить пропускную способность существующей физической инфраструктуры без прокладки дополнительных кабелей. Модуль использует пару длин волн: 1270 нм для передачи данных и 1330 нм для их приема. Такое разделение исключает любые помехи между исходящим и входящим сигналом, гарантируя чистоту и целостность данных на всей протяженности канала. Скорость передачи данных в 10 Гбит/с соответствует стандарту SFP+ и удовлетворяет требованиям самых demanding приложений, будь то виртуализация серверов, работа с системами хранения данных SAN или обработка больших объемов информации в реальном времени. Благодаря использованию качественных компонентов и строгому контролю на всех этапах производства, модуль обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10 километров по одномодовому волокну стандарта OS2. Этой дальности более чем достаточно для решения подавляющего большинства задач в рамках городских сетей или крупных предприятий. Модуль оснащен популярным и надежным разъемом LC, что обеспечивает простой и быстрый монтаж, а также компактные размеры, критически важные для высокоплотного размещения в коммутаторах и маршрутизаторах. Совместимость с оборудованием ведущих вендоров, достигаемая за счет строгого соблюдения стандартов MSA, делает процесс интеграции простым и предсказуемым. Вы получаете готовое к работе решение, которое не потребует сложных настроек или дополнительных инвестиций. Трансивер FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D — это воплощение инноваций, направленных на решение практических задач. Он предлагает не просто технические параметры, а реальные выгоды: значительную экономию на CAPEX и OPEX за счет использования одного волокна, надежность соединения для критически важных сервисов и легкую масштабируемость вашей сети. Это умное вложение в цифровую инфраструктуру, которое обеспечивает ее актуальность и производительность на годы вперед.

Отзывы о товаре SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D




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Характеристики
Бренд
FiberTrade
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1270
Длина волны RX, нм
1330
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе высокопроизводительную сетевую инфраструктуру, где каждый компонент работает на пределе эффективности и надежности. Трансивер FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D — это именно тот ключевой элемент, который превращает эту идею в реальность. Разработанный для построения скоростных магистральных каналов связи, этот модуль станет идеальным решением для соединения серверных стоек в крупных дата-центрах, организации каналов связи между зданиями в рамках кампусной сети или интеграции в телекоммуникационное оборудование операторского класса. Его сбалансированная комбинация передовых технологий и проверенной стабильности обеспечивает беспрецедентный уровень производительности. В основе устройства лежит передовая технология спектрального уплотнения WDM (Wavelength Division Multiplexing), позволяющая осуществлять полнодуплексную передачу трафика по одному единственному одномодовому волокну. Это не просто экономия ценного ресурса волокон; это стратегическое преимущество, которое позволяет в два раза увеличить пропускную способность существующей физической инфраструктуры без прокладки дополнительных кабелей. Модуль использует пару длин волн: 1270 нм для передачи данных и 1330 нм для их приема. Такое разделение исключает любые помехи между исходящим и входящим сигналом, гарантируя чистоту и целостность данных на всей протяженности канала. Скорость передачи данных в 10 Гбит/с соответствует стандарту SFP+ и удовлетворяет требованиям самых demanding приложений, будь то виртуализация серверов, работа с системами хранения данных SAN или обработка больших объемов информации в реальном времени. Благодаря использованию качественных компонентов и строгому контролю на всех этапах производства, модуль обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10 километров по одномодовому волокну стандарта OS2. Этой дальности более чем достаточно для решения подавляющего большинства задач в рамках городских сетей или крупных предприятий. Модуль оснащен популярным и надежным разъемом LC, что обеспечивает простой и быстрый монтаж, а также компактные размеры, критически важные для высокоплотного размещения в коммутаторах и маршрутизаторах. Совместимость с оборудованием ведущих вендоров, достигаемая за счет строгого соблюдения стандартов MSA, делает процесс интеграции простым и предсказуемым. Вы получаете готовое к работе решение, которое не потребует сложных настроек или дополнительных инвестиций. Трансивер FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D — это воплощение инноваций, направленных на решение практических задач. Он предлагает не просто технические параметры, а реальные выгоды: значительную экономию на CAPEX и OPEX за счет использования одного волокна, надежность соединения для критически важных сервисов и легкую масштабируемость вашей сети. Это умное вложение в цифровую инфраструктуру, которое обеспечивает ее актуальность и производительность на годы вперед.
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