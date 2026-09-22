Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D

Представьте себе высокопроизводительную сетевую инфраструктуру, где каждый компонент работает на пределе эффективности и надежности. Трансивер FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D — это именно тот ключевой элемент, который превращает эту идею в реальность. Разработанный для построения скоростных магистральных каналов связи, этот модуль станет идеальным решением для соединения серверных стоек в крупных дата-центрах, организации каналов связи между зданиями в рамках кампусной сети или интеграции в телекоммуникационное оборудование операторского класса. Его сбалансированная комбинация передовых технологий и проверенной стабильности обеспечивает беспрецедентный уровень производительности. В основе устройства лежит передовая технология спектрального уплотнения WDM (Wavelength Division Multiplexing), позволяющая осуществлять полнодуплексную передачу трафика по одному единственному одномодовому волокну. Это не просто экономия ценного ресурса волокон; это стратегическое преимущество, которое позволяет в два раза увеличить пропускную способность существующей физической инфраструктуры без прокладки дополнительных кабелей. Модуль использует пару длин волн: 1270 нм для передачи данных и 1330 нм для их приема. Такое разделение исключает любые помехи между исходящим и входящим сигналом, гарантируя чистоту и целостность данных на всей протяженности канала. Скорость передачи данных в 10 Гбит/с соответствует стандарту SFP+ и удовлетворяет требованиям самых demanding приложений, будь то виртуализация серверов, работа с системами хранения данных SAN или обработка больших объемов информации в реальном времени. Благодаря использованию качественных компонентов и строгому контролю на всех этапах производства, модуль обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10 километров по одномодовому волокну стандарта OS2. Этой дальности более чем достаточно для решения подавляющего большинства задач в рамках городских сетей или крупных предприятий. Модуль оснащен популярным и надежным разъемом LC, что обеспечивает простой и быстрый монтаж, а также компактные размеры, критически важные для высокоплотного размещения в коммутаторах и маршрутизаторах. Совместимость с оборудованием ведущих вендоров, достигаемая за счет строгого соблюдения стандартов MSA, делает процесс интеграции простым и предсказуемым. Вы получаете готовое к работе решение, которое не потребует сложных настроек или дополнительных инвестиций. Трансивер FiberTrade FT-SFP+-WDM-LR-10-A-D — это воплощение инноваций, направленных на решение практических задач. Он предлагает не просто технические параметры, а реальные выгоды: значительную экономию на CAPEX и OPEX за счет использования одного волокна, надежность соединения для критически важных сервисов и легкую масштабируемость вашей сети. Это умное вложение в цифровую инфраструктуру, которое обеспечивает ее актуальность и производительность на годы вперед.