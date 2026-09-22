Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BLBCCAU) Blue
Смартфон Samsung — это передовое мобильное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Оно оснащено процессором с 10 ядрами, что обеспечивает молниеносную работу устройств с многозадачностью. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб, что гарантирует плавное выполнение всех задач и приложений. Эффективная работа с большими объемами данных обеспечивается встроенной памятью на 512 Гб, что позволяет хранить все необходимые файлы и приложения без забот о нехватке места. Экран с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3120x1440 пикселей предлагает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и игр. Смартфон поддерживает новейший стандарт Bluetooth 6, обеспечивающий более быстрое и стабильное соединение с наушниками и другими устройствами. Встроенные системы навигации GPS и ГЛОНАСС незаменимы для использования карт и приложений геолокации. Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Смартфон защищен по стандарту IP68, что означает его устойчивость к пыли и воде — идеальное решение для активных пользователей. Девайс поддерживает работу с двумя SIM-картами (nano-SIM и eSIM), предоставляя возможность гибкого управления контактами и тарифными планами. Наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту данных. Смартфон поставляется в стильном голубом цвете, придающем ему современный и элегантный вид. Работает под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к множеству приложений и сервисов. Вес устройства составляет всего 191 грамм, что делает его удобным для использования одной рукой.
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