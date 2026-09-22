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Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White

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Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Процессор
Samsung Exynos 2600
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729684
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White

Смартфон Samsung — это современное сочетание инноваций и элегантности, спроектированное, чтобы удовлетворить даже самых требовательных пользователей. Изготовленный во Вьетнаме, этот белоснежный гаджет отличается стильным и прочным корпусом, выполненным из металла и стекла, что не только придаёт ему роскошный внешний вид, но и обеспечивает долговечность. Одной из ключевых особенностей смартфона является его влагозащищённый корпус, соответствующий классу защиты IP68, который гарантирует защиту от пыли и влаги, позволяя использовать устройство в любых погодных условиях. На передней панели устройства расположился великолепный 6,7-дюймовый экран с разрешением 3120x1440 пикселей. Высокая частота обновления 120 Гц обеспечивает невероятно плавное отображение всех графических элементов и превосходный пользовательский опыт при просмотре видео или во время игр. Смартфон оснащён мощным 10-ядерным процессором Samsung Exynos 2600 с тактовой частотой 3800 МГц, что гарантирует высокую производительность и бесперебойную работу всех приложений и игр. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти это позволяет смартфону справляться с многозадачностью на высшем уровне. Для хранения данных предусмотрено целых 512 Гб встроенной памяти, обеспечивая достаточно места для всех ваших фотографий, видео, приложений и других файлов. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя доступ ко всем последним технологиям и улучшенной функциональности. Этот смартфон Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb (SM-S947BZWCCAU) White




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, документация
Линейка
Samsung Galaxy S26+
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2600
Развернуть
Частота процессора, МГц
3800
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+12+10 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Смартфон Samsung — это современное сочетание инноваций и элегантности, спроектированное, чтобы удовлетворить даже самых требовательных пользователей. Изготовленный во Вьетнаме, этот белоснежный гаджет отличается стильным и прочным корпусом, выполненным из металла и стекла, что не только придаёт ему роскошный внешний вид, но и обеспечивает долговечность. Одной из ключевых особенностей смартфона является его влагозащищённый корпус, соответствующий классу защиты IP68, который гарантирует защиту от пыли и влаги, позволяя использовать устройство в любых погодных условиях. На передней панели устройства расположился великолепный 6,7-дюймовый экран с разрешением 3120x1440 пикселей. Высокая частота обновления 120 Гц обеспечивает невероятно плавное отображение всех графических элементов и превосходный пользовательский опыт при просмотре видео или во время игр. Смартфон оснащён мощным 10-ядерным процессором Samsung Exynos 2600 с тактовой частотой 3800 МГц, что гарантирует высокую производительность и бесперебойную работу всех приложений и игр. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти это позволяет смартфону справляться с многозадачностью на высшем уровне. Для хранения данных предусмотрено целых 512 Гб встроенной памяти, обеспечивая достаточно места для всех ваших фотографий, видео, приложений и других файлов. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя доступ ко всем последним технологиям и улучшенной функциональности. Этот смартфон Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.
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Отзывы


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