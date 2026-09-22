Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZVBCAU) Violet
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S26+ 12/256Gb (SM-S947BZVBCAU) Violet
Встречайте Samsung Galaxy S26+, мощный смартфон с AI. Благодаря скругленным углам он будет идеально лежать в любой руке. От эпических квестов до многопользовательских игр в реальном времени, — оптимизированный процессор Exynos 2600 обеспечивает невероятную скорость делая контент четким и ярким, даже если вы предпочитаете требовательные игры. Кроме того, повышение производительности продвинутого NPU на 38% и улучшение плавности изображения на 23% позволят вам всегда быть на шаг впереди. Благодаря алгоритму ProVisual усовершенствованная камера 50 МП улучшает каждый снимок, повышая детализацию, насыщенность цвета и четкость изображения. Функция Суперстабилизация, обеспечивающая выравнивание горизонта, сочетает в себе расширенные оптические углы с гироскопическими и акселерометрическими датчиками, которые позволяют распознавать направление силы притяжения и сохранять ровную линию горизонта на снимках, даже если вы поворачиваетесь на 360°. Едете по каменистым тропам или изо всех сил бежите к финишу — видео всегда будут получаться плавными и без дрожания. One UI 8.5 персонализирует Galaxy в зависимости от того, как вы используете его ежедневно. Простые и интуитивные контекстные напоминания от функции Мой день и интеллектуальные подсказки от функций AI-подсказки и Умный выбор упрощают выполнение повседневных задач одним касанием.
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