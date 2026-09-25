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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)

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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3&quot; IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 750 руб. 
Начислим 1372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729658
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)
85 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х55х31
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)

Ноутбук Asus — это мощное и многофункциональное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 17,3 дюйма и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, а матрица типа IPS гарантирует широкий угол обзора и точность передачи цветов. Оснащенный современным процессором от компании Intel с десятью ядрами, этот ноутбук демонстрирует высокую производительность и позволяет без проблем справляться с многозадачностью. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу системы даже при высоких нагрузках. Встроенный SSD объемом 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения необходимых файлов и ускоряет загрузку приложений. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу в условиях низкой освещенности, а встроенный Bluetooth версии 5.2 облегчает подключение беспроводных устройств. Весит устройство 2,1 кг, что делает его достаточно мобильным для удобного переноса. Этот ноутбук Asus — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, функциональности и комфорта в использовании. Независимо от того, устанавливаете ли вы на нем сложные программы или просто наслаждаетесь просмотром видео в высоком разрешении, он справится с любой задачей на отлично.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это мощное и многофункциональное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 17,3 дюйма и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение, а матрица типа IPS гарантирует широкий угол обзора и точность передачи цветов. Оснащенный современным процессором от компании Intel с десятью ядрами, этот ноутбук демонстрирует высокую производительность и позволяет без проблем справляться с многозадачностью. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу системы даже при высоких нагрузках. Встроенный SSD объемом 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения необходимых файлов и ускоряет загрузку приложений. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфортную работу в условиях низкой освещенности, а встроенный Bluetooth версии 5.2 облегчает подключение беспроводных устройств. Весит устройство 2,1 кг, что делает его достаточно мобильным для удобного переноса. Этот ноутбук Asus — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, функциональности и комфорта в использовании. Независимо от того, устанавливаете ли вы на нем сложные программы или просто наслаждаетесь просмотром видео в высоком разрешении, он справится с любой задачей на отлично.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core 5 120U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - по цене 85750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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