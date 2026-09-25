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Телевизор TCL 65P7K 65" 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 65P7K 65" 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный

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Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 1
Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 2
Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 3
Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 4
Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 5
Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 6
Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 7
Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 8
Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 9
Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 10
Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 1
  • Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 2
  • Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 3
  • Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 4
  • Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 5
  • Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 6
  • Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 7
  • Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 8
  • Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 9
  • Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 10
  • Телевизор TCL 65P7K 65&quot; 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729654
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.61х1х0.16
Вес, кг.
23.5

Описание товара Телевизор TCL 65P7K 65" 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный

Черный телевизор TCL 65P7K функционирует под управлением простой в использовании операционной системы Google TV. 65-дюймовый QLED-экран с технологией HVA и разрешением 4K UltraHD обеспечивает 93-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и демонстрирует повышенную точность цветопередачи. Каждый кадр поразит вас насыщенными, но при этом естественными оттенками. Технология TCL 120 Гц Dual Line Gate с функцией автоматической настройки контента обеспечивает повышенную частоту обновления. Поддержка Dolby Vision и HDR10+ раскрывает все нюансы изображения. Процессор AiPQ самостоятельно оптимизирует контрастность, цветовую гамму и резкость и гарантирует качественную картинку. Технологии Game Master, HDMI 2.1 и MEMC дают низкую задержку и плавность в динамичных сценах. Переменная частота обновления VRR 120 Гц используется для синхронизации с показателем FPS в играх. Благодаря ультратонкому корпусу и почти безрамочному дизайну телевизор TCL 65P7K гармонично вписывается в любой интерьер. Голосовое управление позволяет быстро находить интересный контент с помощью простых команд. Для приема цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения используются тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2. Встроенная 20-ваттная акустическая система с поддержкой технологий DTS:X и Dolby Atmos обеспечивает объемное звучание.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 65P7K 65" 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
210
Страна производитель
Китай
Описание
Черный телевизор TCL 65P7K функционирует под управлением простой в использовании операционной системы Google TV. 65-дюймовый QLED-экран с технологией HVA и разрешением 4K UltraHD обеспечивает 93-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и демонстрирует повышенную точность цветопередачи. Каждый кадр поразит вас насыщенными, но при этом естественными оттенками. Технология TCL 120 Гц Dual Line Gate с функцией автоматической настройки контента обеспечивает повышенную частоту обновления. Поддержка Dolby Vision и HDR10+ раскрывает все нюансы изображения. Процессор AiPQ самостоятельно оптимизирует контрастность, цветовую гамму и резкость и гарантирует качественную картинку. Технологии Game Master, HDMI 2.1 и MEMC дают низкую задержку и плавность в динамичных сценах. Переменная частота обновления VRR 120 Гц используется для синхронизации с показателем FPS в играх. Благодаря ультратонкому корпусу и почти безрамочному дизайну телевизор TCL 65P7K гармонично вписывается в любой интерьер. Голосовое управление позволяет быстро находить интересный контент с помощью простых команд. Для приема цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения используются тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2. Встроенная 20-ваттная акустическая система с поддержкой технологий DTS:X и Dolby Atmos обеспечивает объемное звучание.
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Отзывы


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