Максим Леонидов - Седьмое Небо (Limited Ed., 100 Copies) (4620107934587) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Максим Леонидов
Альбом (сингл)
Седьмое Небо
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 729633
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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4620107934587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Максим Леонидов
Альбом (сингл)
Седьмое Небо
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
В твоём городе осень, В зоне доступа твоих губ, Убить дракона, Кот, Седьмое небо, Баркарола, Mon Amour (Мон Амур), Карусель, Рыжий клоун, Принцесса, Веснушки
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Максим Леонидов - Седьмое Небо (Limited Ed., 100 Copies) (4620107934587) виниловая пластинка
"Седьмое небо" - студийный альбом советского и российского музыканта Максима Леонидова, выпущенный в 2021 году. Повторное издание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Максим Леонидович Леонидов - советский и российский музыкант, певец, актёр, автор песен и телеведущий. Известен как один из основателей и участник бит-квартета Секрет, а впоследствии и как сольный исполнитель.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4620107934587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Максим Леонидов
Альбом (сингл)
Седьмое Небо
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
В твоём городе осень, В зоне доступа твоих губ, Убить дракона, Кот, Седьмое небо, Баркарола, Mon Amour (Мон Амур), Карусель, Рыжий клоун, Принцесса, Веснушки
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
"Седьмое небо" - студийный альбом советского и российского музыканта Максима Леонидова, выпущенный в 2021 году. Повторное издание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Максим Леонидович Леонидов - советский и российский музыкант, певец, актёр, автор песен и телеведущий. Известен как один из основателей и участник бит-квартета Секрет, а впоследствии и как сольный исполнитель.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Максим Леонидов - Седьмое Небо (Limited Ed., 100 Copies) (4620107934587) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Максим Леонидов - Седьмое Небо (Limited Ed., 100 Copies) (4620107934587) виниловая пластинка